Cơ quan chức năng kết luận vụ giun ùn ùn bò lên mặt đất rồi chết khô

Ngày 20/12, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị thông tin đã có kết quả kiểm tra hiện tượng giun ùn ùn bò lên mặt đất rồi chết khô, xảy ra tại xã Phú Trạch (Quảng Trị).

Theo kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị, vị trí ghi nhận giun chết ở thôn Vịnh Sơn, xã Phú Trạch không có cơ sở sản xuất công nghiệp, không bị ngập nước, không tồn tại nguồn thải có khả năng gây ô nhiễm môi trường.

Hiện tượng giun đất chết tại Quảng Trị (Ảnh: Phuong Phạm).

Tại một vị trí ghi nhận hiện tượng giun chết khác ở xã Phú Trạch, cơ quan chức năng cũng nhận thấy khu vực này có địa hình cao, cách xa khu dân cư và các hoạt động sản xuất, không chịu tác động từ các nguồn thải sinh hoạt hay công nghiệp.

Để làm rõ nguyên nhân, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị đã lấy mẫu đất và mẫu nước ở khu vực có giun chết để phân tích. Kết quả không phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong đất.

Đối với mẫu nước, các chỉ tiêu như pH, độ cứng, amoni, nitrat và kim loại nặng (sắt, mangan, đồng, chì…) đều nằm trong giới hạn cho phép.

Từ các kết quả trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị kết luận hiện tượng giun trồi lên mặt đất rồi chết cơ bản không xuất phát từ vấn đề môi trường.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị đề nghị UBND xã Phú Trạch tiếp tục theo dõi, kịp thời báo cáo cơ quan chức năng nếu hiện tượng này tái diễn để có hướng xử lý phù hợp.

Cơ quan chức năng lấy mẫu kiểm tra (Ảnh: Phương Phạm).

Như Dân trí đã phản ánh, đầu tháng 12, khu vực dưới chân đèo Ngang, thuộc xã Phú Trạch xuất hiện xác giun đất nằm chết la liệt trên các lối đi bê tông, sân vườn của người dân và kéo dài ra đến tận mép quốc lộ 1A.

Hiện tượng trên chưa từng xảy ra ở xã Phú Trạch. Mặc dù chưa rõ nguyên nhân, tuy nhiên một số người dân nhận định có thể do biến động địa chất hoặc một số yếu tố khác bên ngoài tác động đến loài giun, khiến chúng trồi lên mặt đất và khi gặp nắng nóng thì bị chết.