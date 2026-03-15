Mang hòm phiếu bầu vượt núi rừng xa xôi tới những cử tri đặc biệt

Tại xã Y Tý (Lào Cai), có những cử tri đặc biệt mà việc tự mình di chuyển đến điểm bỏ phiếu là điều gần như không thể.

Họ là những người có hoàn cảnh khó khăn, sống sâu trong bản làng, mang thương tật nhiều năm nên không thể tự mình di chuyển. Thế nhưng, quyền và nghĩa vụ công dân của họ vẫn được trân trọng và bảo đảm bằng những cách rất ấm áp, nghĩa tình.

Từ 6h sáng, không khí tại khu vực bỏ phiếu số 3 thôn Lao Chải, xã Y Tý (Lào Cai) đã rộn ràng khi đông đảo cử tri đến từ sớm tham gia ngày hội non sông.

Trong sắc màu rực rỡ của những bộ trang phục truyền thống, đông đảo bà con dân tộc Hà Nhì có mặt từ sớm tại điểm bầu cử.

Nhiều phụ nữ địu con trên lưng, xếp hàng ngay ngắn, háo hức chờ tới lượt bỏ phiếu trong không khí rộn ràng của ngày hội non sông nơi vùng biên.

Bên cạnh dòng cử tri nô nức đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm, với những cử tri không thể tự đến bầu cử, lá phiếu được tổ bầu cử mang tới tận nhà.

Khi sương mù vẫn còn phủ kín những triền núi ở xã Y Tý, tổ bầu cử khu vực bỏ phiếu số 3 thôn Lao Chải cùng đoàn thanh niên bắt đầu hành trình mang hòm phiếu phụ vượt núi rừng đến các cử tri đặc biệt.

Hòm phiếu đỏ được nâng niu mang theo trên những con đường đất nhỏ quanh co, khi men theo sườn núi, khi băng qua những lối mòn giữa bản.

Trước ngày bầu cử, các thành viên tổ bầu cử cùng đoàn thanh niên cũng đã đến từng ngôi nhà trong bản để tuyên truyền, trò chuyện và hướng dẫn cho những cử tri đặc biệt này.

Trong căn nhà nhỏ nằm sâu trong các con dốc, nơi chất đầy những bó củi khô xếp sát vách, dưới ánh đèn vàng yếu ớt, bà Ly Thó Sớ (51 tuổi) ngồi lặng lẽ trên chiếc giường đặt ở góc phòng.

Ít ai biết rằng trước năm 15 tuổi, bà vẫn có thể đi lại bình thường, nhưng một biến cố xảy ra sau đó khiến đôi chân từng lành lặn dần trở nên yếu đi, việc di chuyển ngày càng khó khăn.

Gia đình nghèo, điều kiện thiếu thốn khiến bà không có cơ hội đi khám chữa bệnh. Từ đó đến nay, bà sống chung với thương tật. Mỗi ngày, bà phải dùng hai tay chống xuống nền nhà, lết từng bước chậm rãi xuống khu bếp nhỏ để nấu nướng, tự chăm sóc bản thân trong cuộc sống đơn độc.

Ngôi nhà bà đang ở cũng đã cũ kỹ theo thời gian. Đó là căn nhà được một nhóm thiện nguyện và các mạnh thường quân xây tặng cách đây khoảng 10 năm.

Khi nghe các thành viên tổ bầu cử đến trò chuyện và thông báo sẽ mang hòm phiếu phụ tới tận nhà trong ngày bầu cử, khuôn mặt bà ánh lên niềm vui. Với bà, được trực tiếp bỏ lá phiếu của mình cũng là một niềm hạnh phúc giản dị.

Sáng 15/3, trong căn nhà nhỏ, bà Ly Thó Sớ phấn khởi nhận lá phiếu và thực hiện quyền công dân của mình.

Một hoàn cảnh khác ở thôn Sín Chải là chị Sò Suy Gờ, sinh năm 1994. Cuộc sống của chị suốt 7 năm qua gắn liền với chiếc xe lăn và đôi gậy chống.

Đôi chân không còn lành lặn khiến mọi sinh hoạt thường ngày đều trở nên khó khăn.

Dẫu vậy, khi chồng và con đi vắng, chị vẫn cố gắng tự mình ngồi trên chiếc xe lăn để nấu nướng. Những bước di chuyển quanh căn nhà nhỏ đều nhờ vào hai đôi gậy chống, từng bước chậm chạp nhưng kiên trì.

Những ngày trước bầu cử, khi tổ bầu cử và đoàn thanh niên đến thăm, trao đổi và hướng dẫn về việc bỏ phiếu, chị Sò Suy Gờ không giấu được xúc động. Sự quan tâm ấy khiến chị thêm háo hức chờ đến ngày bầu cử chính thức để hoàn thành nghĩa vụ của một cử tri.

Sáng 15/3, tổ bầu cử cùng các đoàn viên thanh niên cũng đã mang hòm phiếu phụ đến nhà chị Gờ.

Trong không khí ấm áp của căn nhà giữa núi rừng vùng cao, chị Gờ nhận những lá phiếu, tự tay thực hiện quyền bầu cử của mình, một khoảnh khắc tường chừng đơn giản nhưng đầy ý nghĩa giữa bản làng Sín Chải.