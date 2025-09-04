Phạt tài xế "liều mạng" lái ô tô đi ngược chiều cao tốc Hà Nội - Bắc Giang

Ngày 4/9, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh vừa lập biên bản xử phạt anh N.V.T. (SN 1992, trú tại tỉnh Bắc Ninh) do có hành vi điều khiển ô tô đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Với vi phạm kể trên, tài xế sẽ bị xử phạt 30 tới 40 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Hình ảnh tài xế T. điều khiển ô tô đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo C08, trước đó vào ngày 28/8, trên mạng xã hội xuất hiện clip ô tô nhãn hiệu KIA màu trắng BKS 98B-049.xx đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang (đoạn km117+300, hướng Lạng Sơn - Hà Nội, thuộc địa phận phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh).

Theo cảnh sát, đây là tuyến đường có biển “cấm đi ngược chiều”, hành vi này đã gây nguy hiểm cho hàng loạt phương tiện đang lưu thông đúng luật trên đường.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã vào cuộc xác minh, làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện là anh N.V.T..

Cục CSGT khuyến cáo, điều khiển ô tô đi ngược chiều cao tốc là hành vi cực kỳ nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn thảm khốc.

"Mỗi người dân hãy là một camera giám sát - kịp thời phản ánh, phối hợp cùng lực lượng công an đấu tranh, xử lý nghiêm hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự trên mọi tuyến đường", vị đại diện Cục CSGT nói thêm.