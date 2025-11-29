Chủ tịch TPHCM thúc tiến độ xây dựng bảng giá đất mới

Chủ tịch UBND TPHCM vừa có chỉ đạo thủ trưởng các sở, ngành, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai, lãnh đạo các phường, xã, đặc khu về việc xây dựng bảng giá đất lần đầu của thành phố. Bảng giá đất mới sẽ được TPHCM áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Chủ tịch UBND TPHCM giao thủ trưởng các sở, ngành, Thuế TPHCM, Chủ tịch UBND 168 xã, phường, đặc khu và cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện chỉ đạo về cung cấp số liệu, dữ liệu để Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu xây dựng bảng giá đất mới.

Đường Đồng Khởi là một trong những địa điểm có giá đất cao nhất tại TPHCM theo bảng giá đất hiện hành (Ảnh: Nam Anh).

Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương tổng hợp, hoàn thiện dự thảo bảng giá đất mới của TPHCM theo quy định tại Luật Đất đai năm 2024. Việc này cần đảm bảo tiến độ và thời gian đề ra nhằm kịp áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Lãnh đạo UBND TPHCM nhấn mạnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, thủ trưởng các sở, ban ngành, Thuế TPHCM, lãnh đạo các địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố trong trường hợp chậm trễ việc xây dựng bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Sau sáp nhập, TPHCM mới vẫn áp dụng bảng giá đất trước đây của TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Theo bảng giá được TPHCM (cũ) áp dụng đến hết ngày 31/12, giá đất ở các đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Đồng Khởi tại quận 1 cũ cao nhất lên đến 687,2 triệu đồng/m2. Mức giá này cao hơn gấp 4 lần so với bảng giá trước đây.

Mức giá một số tuyến đường trong quận 1 cũ như Đông Du là 409 triệu đồng/m2, tuyến Hai Bà Trưng (tùy đoạn) có giá 350-450 triệu đồng/m2, đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ Công trường Mê Linh đến cầu Nguyễn Tất Thành) có giá 447 triệu đồng/m2.

Tại khu vực Bình Dương cũ, các tuyến đường loại 1 của TP Thủ Dầu Một như Yersin, Bạch Đằng, Cách Mạng Tháng Tám, Đại lộ Bình Dương (Quốc lộ 13), Đinh Bộ Lĩnh, Đoàn Trần Nghiệp, Hùng Vương, Nguyễn Du, Nguyễn Thái Học, Quang Trung, Trần Hưng Đạo có giá đất cao nhất là 52,16 triệu đồng/m2.

Các tuyến đường loại 2 của TP Thủ Dầu Một cũng tăng đáng kể, với giá đất mới dao động từ 20,9 đến 40,7 triệu đồng/m2.

Tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, mức thấp nhất theo bảng giá đất hiện hành là 513.000 đồng/m2, cao nhất 78 triệu đồng/m2, tăng 20-30% so với bảng giá cũ.