TPHCM xây dựng lại bảng giá đất mới sau sáp nhập

UBND TPHCM vừa có văn bản chỉ đạo về dự án xây dựng bảng giá đất mới sau khi sáp nhập với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu.

UBND TPHCM giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu, đề xuất việc lập dự toán ngân sách phục vụ xây dựng, điều chỉnh và bổ sung bảng giá đất.

Việc này sẽ kế thừa kết quả định mức đã được phê duyệt tại 3 khu vực trước đây, áp dụng cho từng vùng để xây dựng bảng giá chung cho TPHCM, hạn cuối hoàn thành trước ngày 5/9.

TPHCM nghiên cứu làm bảng giá đất mới sau sáp nhập (Ảnh minh họa: Trịnh Nguyễn).

Sở Tài chính cũng được giao phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan nghiên cứu phương án lựa chọn tổ chức xác định giá đất theo hình thức chỉ định thầu rút gọn. Sở báo cáo, tham mưu trình UBND thành phố trước ngày 5/9.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự án xây dựng bảng giá đất.

Chủ tịch UBND 168 phường, xã, đặc khu được giao khẩn trương chuẩn bị cơ sở dữ liệu về giá đất, bao gồm giao dịch thành công ở tất cả tuyến đường, khu vực, điểm giáp ranh. Nguồn dữ liệu này sẽ được chuyển về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, phục vụ công tác xác định giá đất, đảm bảo tiến độ triển khai.

Trước đó, TPHCM lựa chọn phương án áp dụng bảng giá đất 168 xã, phường, đặc khu theo quy định tại bảng giá đất 3 địa phương trước sáp nhập, gồm TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu. Thời gian áp dụng từ ngày 1/7 năm nay đến khi các quyết định bị bãi bỏ, thay thế hoặc các cấp thẩm quyền có ý kiến khác.

Theo bảng giá đất hiện hành, TPHCM cũ có giá đất ở cao nhất hơn 687 triệu đồng/m2. Còn Bình Dương cũ có giá cao nhất hơn 52 triệu đồng/m2, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ cao nhất là 78 triệu đồng/m2.