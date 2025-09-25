Bệnh viện ở TPHCM gặp sự cố lỗi mạng, ảnh hưởng thế nào đến bệnh nhân?

Ngày 25/9, lãnh đạo Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) thông tin với phóng viên Dân trí về sự cố xảy ra ở nơi này mới đây.

Theo đó, vào sáng 24/9/2025, tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định xảy ra sự cố gián đoạn phần mềm khám chữa bệnh, do lỗi hệ thống mạng. Điều này đã ảnh hưởng đến quá trình tiếp nhận và khám bệnh tại một số khu vực, đặc biệt là khối khám bệnh ngoại trú.

Sự cố trên đã làm chậm tiến độ khám chữa bệnh, gây bất tiện đến người bệnh và thân nhân.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, Bệnh viện đã triển khai các biện pháp khắc phục khẩn cấp, huy động đội ngũ kỹ thuật cùng các đơn vị liên quan để nhanh chóng phục hồi hệ thống. Đến 10h cùng ngày, hệ thống mạng được kết nối và hoạt động khám chữa bệnh đã cơ bản được khôi phục.

Để đảm bảo quyền lợi cho người dân, nhân viên y tế của Bệnh viện Nhân dân Gia Định được tăng cường làm việc xuyên suốt đến 18h cùng ngày. Bệnh viện cũng nhanh chóng ghi nhận thông tin và giao thuốc, trả kết quả tận nhà trong ngày cho người dân có nhu cầu.

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (Ảnh: Hoàng Lê).

Đến sáng 25/9, hoạt động khám chữa bệnh tại cơ sở y tế trên đã trở lại bình thường.

Ban lãnh đạo Bệnh viện Nhân dân Gia Định gửi lời xin lỗi chân thành, sâu sắc đến toàn thể người bệnh và thân nhân, vì sự cố không mong muốn đã xảy ra.

"Chúng tôi hiểu rõ rằng sự cố này đã ảnh hưởng đến trải nghiệm và kế hoạch cá nhân của nhiều người bệnh.

Với tinh thần trách nhiệm, Bệnh viện cam kết tăng cường đầu tư, kiểm tra và nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, đảm bảo hoạt động ổn định, an toàn; Xây dựng các phương án dự phòng và quy trình phản ứng nhanh, để giảm thiểu tối đa rủi ro trong tương lai.

Bệnh viện cũng luôn lắng nghe và tiếp thu ý kiến phản hồi từ người bệnh để ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn sự thông cảm, chia sẻ và hợp tác của quý người bệnh và thân nhân trong thời gian khắc phục sự cố", phía Bệnh viện Nhân dân Gia Định chia sẻ.