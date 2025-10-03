Chủ tịch Thành phố Cần Thơ Trần Văn Lâu giữ chức Bí thư Vĩnh Long

Sáng 3/10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Nguyễn Thành Tâm, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long (Ảnh: Ban tổ chức).

Cụ thể, Ban Chấp hành có 83 người, trong đó Ban Thường vụ có 24 người. Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long và nhận nhiệm vụ ngay sau Đại hội.

Các Phó Bí thư gồm: bà Hồ Thị Hoàng Yến (hiện là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy); ông Lữ Quang Ngời (Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long); ông Nguyễn Minh Dũng (Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long); ông Lê Văn Hẳn (Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long); ông Lâm Minh Đằng và Kim Ngọc Thái.

Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao nhấn mạnh, thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện chủ trương bố trí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy không là người địa phương, đồng thời chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Bộ Chính trị đã quyết định điều động và phân công ông Ngô Chí Cường tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp và phân công ông Ngô Chí Cường tiếp tục điều hành, chỉ đạo hết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2025-2030 trước khi thực hiện nhiệm vụ mới.

Xuất phát từ tình hình thực tiễn và năng lực của cán bộ, Bộ Chính trị đã thống nhất phân công, điều động, chỉ định ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trần Văn Lâu được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở, đã kinh qua nhiều chức vụ lãnh đạo, quản lý ở địa phương, có khả năng đảm đương tốt trọng trách Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long trong giai đoạn mới và cũng là thực hiện đúng chủ trương Bí thư không phải là người địa phương.

Ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long (Ảnh: Ban tổ chức).

Ông Trần Văn Lâu, sinh năm 1970, quê quán xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng (nay là xã Hòa Tú, TP Cần Thơ); trình độ chuyên môn là thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, cử nhân Chính trị học chuyên ngành Quản lý xã hội.

Từ tháng 9/2017 đến tháng 10/2020, ông mang quân hàm Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sóc Trăng; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2015-2020 (từ tháng 5/2018).

Từ tháng 11/2020 đến tháng 6/2025, ông giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2016-2021, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 30/6, tại Thành ủy TP Cần Thơ đã diễn ra lễ công bố Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện, thành lập tổ chức Đảng, chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, xã, phường thuộc TP Cần Thơ (mới).

Ban Tổ chức đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc về việc chỉ định ông Trần Văn Lâu, giữ chức Chủ tịch UBND TP Cần Thơ (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.