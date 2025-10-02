Chiều 2/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030 đã tổ chức Hội nghị lần thứ I.

Dự Hội nghị có ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đại diện các ban Đảng Trung ương.

Ông Nguyễn Đức Trung tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: Hoàng Lam).

Hội nghị đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ mới, gồm 17 người. Các đại biểu cũng đã bỏ phiếu bầu Bí thư Tỉnh ủy, 3 Phó Bí thư Tỉnh ủy và 11 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Đức Trung tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030. Các Phó Bí thư Tỉnh ủy là ông Hoàng Nghĩa Hiếu, ông Lê Hồng Vinh và bà Võ Thị Minh Sinh.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: Hoàng Lam).

Ông Nguyễn Đức Trung (SN 1974, quê tỉnh Thanh Hóa), trình độ thạc sĩ kinh tế chính trị.

Ông Trung giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An từ tháng 3/2020.

Từ tháng 11/2024 đến tháng 1/2025, ông Nguyễn Đức Trung được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2025.

Từ tháng 1 đến tháng 10/2025, ông Nguyễn Đức Trung giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó ông Nguyễn Đức Trung từng đảm nhận các chức vụ: Vụ trưởng Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Vụ trưởng Kết cấu hạ tầng và đô thị, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.