Bộ trưởng chia sẻ những cơ chế đặc biệt tạo đột phá xây dựng pháp luật

Những điểm mới này được Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh đề cập tại cuộc họp báo sáng 9/10 thông tin về Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, khi nhận được câu hỏi của báo chí về những điểm nhấn mang tính đột phá trong công tác xây dựng pháp luật.

Số lượng văn bản kỷ lục ban hành trong một năm

Bộ trưởng nhấn mạnh tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng XIII, coi thể chế pháp luật là “đột phá của đột phá” và yêu cầu công tác xây dựng thể chế không chỉ tháo gỡ điểm nghẽn trong thực tiễn, mà phải tạo thành lợi thế cạnh tranh, tạo thành nền tảng pháp lý vững chắc để huy động mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Khái quát những kết quả quan trọng, Bộ trưởng Tư pháp cho biết nhiệm kỳ này, Đảng ủy Chính phủ đã tham mưu trình Bộ Chính trị ban hành rất nhiều văn bản về công tác xây dựng pháp luật. Trong đó có việc trình Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 178 về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật.

Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh trả lời tại cuộc họp báo sáng 9/10 (Ảnh: Nguyễn Hoàng).

Cùng với việc lần đầu tiên có riêng một quyết định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác xây dựng pháp luật, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh cho biết gần đây, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật với nhiều định hướng rất quan trọng, mang tính chất đổi mới kể cả về tư duy và hành động.

Nhấn mạnh sự quan tâm của Chính phủ trong công tác này, Bộ trưởng Tư pháp cho biết từ đầu nhiệm kỳ đến nay, bên cạnh những phiên họp thường kỳ, Chính phủ đã tổ chức 41 phiên họp chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật; trình Quốc hội ban hành 121 luật và nghị quyết.

Riêng tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV tới, Chính phủ dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua khoảng 55 dự án luật và nghị quyết. “Tính tổng cộng theo dự kiến, riêng trong năm 2025, Chính phủ trình Quốc hội ban hành khoảng 102 luật và nghị quyết. Đây là một khối lượng công việc kỷ lục với số lượng văn bản lớn nhất từ xưa đến nay ban hành trong một năm”, Bộ trưởng Tư pháp nhấn mạnh.

Theo ông, những thành tích trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thời gian qua không thể đạt được nếu không có công tác xây dựng thể chế pháp luật.

“Trong bất kỳ lĩnh vực nào, muốn tiến hành công việc gì, muốn đổi mới gì thì trước tiên phải đổi mới thể chế pháp luật”, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh tái khẳng định dù còn nhiều khó khăn, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế đã đóng góp một phần quan trọng trong phát triển đất nước.

Nhiều điểm mới đặc biệt trong xây dựng thể chế

Chia sẻ về những đổi mới trong cách xây dựng và thi hành pháp luật, Bộ trưởng cho biết Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật với rất nhiều điểm đổi mới, trong đó, lần đầu tiên có cơ chế hướng dẫn áp dụng pháp luật.

“Đây là cơ chế rất mới và doanh nghiệp, người dân rất ủng hộ. Với những văn bản có vướng mắc trong việc áp dụng, chúng ta hoàn toàn có thể kiến nghị tới cơ quan có thẩm quyền để hướng dẫn áp dụng pháp luật”, Bộ trưởng Ninh nhấn mạnh và cho biết thêm, cơ chế này đã tháo gỡ được rất nhiều vấn đề cho thực tiễn.

Bên cạnh đó, tính công khai, minh bạch trong việc xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật cũng được chú trọng hơn. Minh chứng là việc Chính phủ đã khai trương và vận hành Cổng Pháp luật quốc gia - một kênh tương tác hai chiều rất tốt giữa các cơ quan có thẩm quyền, người dân, doanh nghiệp, chính quyền địa phương về công tác pháp luật.

Toàn cảnh buổi họp báo (Ảnh: TTXVN).

“Thay vì làm văn bản giấy gửi đến từng bộ hỏi những vấn đề liên quan đến vướng mắc trong văn bản thì nay, chúng ta thực hiện trên nền tảng số, có thể trả lời công khai và đánh giá công khai kết quả”, Bộ trưởng Tư pháp nhấn mạnh việc này được đánh giá rất cao.

Ngoài ra, việc Thủ tướng là Trưởng Ban chỉ đạo công tác rà soát và tháo gỡ những vướng mắc trong công tác xây dựng pháp luật của Chính phủ, theo Bộ trưởng Tư pháp, cũng là một cơ chế rất đặc biệt và vừa qua tháo gỡ được nhiều vướng mắc.

Một điểm mới nữa là nhiệm kỳ này đã gắn công tác tổ chức thi hành pháp luật với công tác xây dựng pháp luật. Theo Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh, từ 2.088 kiến nghị phản ánh về khó khăn vướng mắc do quy định pháp luật của chính quyền địa phương, của doanh nghiệp, người dân, các cơ quan đã sàng lọc và xác định trong đó có 1.300 vướng mắc và đã trả lời công khai trên Cổng Pháp luật quốc gia; có 787 nội dung được xác định là có khó khăn vướng mắc cần phải xử lý.

“Chúng tôi đang cùng các bộ, ngành xử lý với tinh thần những gì cấp bách phải xử lý ngay theo chỉ đạo của Tổng Bí thư”, Bộ trưởng Tư pháp nhấn mạnh.