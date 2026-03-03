Chủ tịch Quốc hội: Không để quy hoạch, dự án treo ảnh hưởng đến người dân

Chiều 3/3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, thuộc đơn vị bầu cử số 12 của TPHCM, dự buổi tiếp xúc cử tri xã Tân An Hội, xã Củ Chi trước thềm bầu cử. Đơn vị bầu cử số 12 của TPHCM gồm các xã An Nhơn Tây, Thái Mỹ, Nhuận Đức, Tân An Hội, Củ Chi và Sư đoàn 9.

Tại hội nghị, cử tri tại 2 xã ngoại thành TPHCM đã gửi gắm kỳ vọng các đại biểu khi ứng cử sẽ có những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đại diện cho tiếng nói của cử tri, nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu dự buổi tiếp xúc cử tri (Ảnh: Q.Huy).

Cử tri Ngô Thị Cưng (xã Tân An Hội) đề nghị các đại biểu sau khi trúng cử cần quan tâm giám sát chặt chẽ việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là lĩnh vực môi trường. Cử tri kỳ vọng các đại biểu không chỉ là cầu nối lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân mà còn phải quyết liệt theo đuổi đến cùng những kiến nghị chính đáng, nhất là các dự án chống ngập trên địa bàn Củ Chi trước đây.

Cử tri Nguyễn Hùng Tân (xã Củ Chi) mong muốn các đại biểu Quốc hội lưu tâm đến việc xử lý các khu vực, dự án được quy hoạch từ lâu nhưng không triển khai. Đại diện người dân xã Củ Chi mong muốn các cơ quan đẩy nhanh tiến độ các dự án treo hoặc điều chỉnh, gỡ bỏ những quy hoạch không còn phù hợp để giảm bớt khó khăn cho người dân.

Cử tri xã Tân An Hội gửi gắm kỳ vọng đối với các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa mới (Ảnh: Q.Huy).

Trả lời ý kiến cử tri, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, ngập nước, kẹt xe, ô nhiễm môi trường là vấn đề không chỉ của TPHCM mà cả nhiều địa phương khác. Hiện tại, dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng của thành phố vẫn đang trong thời gian hoàn thiện, các xã ven sông Sài Gòn vẫn chịu cảnh ngập khi nước dâng cao.

"Khi kinh tế - xã hội phát triển, việc phòng, chống ô nhiễm, bảo vệ môi trường, xử lý rác thải là vấn đề được Đảng, Nhà nước rất quan tâm", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội cũng thông tin, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I của TPHCM cũng đề ra mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ thu gom nước thải đô thị đạt 80%, tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý khoảng 40-50%; tỷ lệ rác thải tái chế, xử lý bằng công nghệ mới trên 90%; tỷ lệ bao phủ rừng duy trì ổn định là 11%.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trả lời ý kiến cử tri (Ảnh: Q.Huy).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đồng tình với ý kiến của cử tri về việc xóa các quy hoạch treo. Theo ông, các quy hoạch, dự án phải có thời hạn, không được để tình trạng quy hoạch treo, dự án treo làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

"Dự án phê duyệt nhiều năm không triển khai phải rà soát tính khả thi, có thời hạn rõ ràng; cần thiết thì bỏ quy hoạch, xóa quy hoạch. Thành ủy, HĐND, UBND TPHCM cần quan tâm nội dung này", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu.