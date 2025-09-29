Đề xuất bổ sung "giao công an làm nhiệm vụ giám định pháp y thương tích"

Dự án Luật Giám định Tư pháp sửa đổi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét trong phiên họp sáng 29/9.

Theo Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh, dự thảo Luật Giám định tư pháp (sửa đổi) gồm 7 chương, 45 điều, trong đó giữ nguyên 4 điều; sửa đổi, bổ sung 32 điều; bổ sung 9 điều; lược bỏ 11 điều và 1 khoản so với luật hiện hành.

Trong đó, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung quy định Phòng Kỹ thuật hình sự thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thực hiện giám định pháp y thương tích bên cạnh việc thực hiện giám định pháp y tử thi theo quy định hiện hành.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, nhiều ý kiến trong cơ quan thẩm tra tán thành việc bổ sung nhiệm vụ “giám định pháp y thương tích” cho Phòng kỹ thuật hình sự thuộc Công an tỉnh, thành phố.

Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cần cung cấp thêm thông tin, đánh giá cụ thể hơn ưu điểm, hạn chế, tác động tích cực và tiêu cực khi bổ sung nhiệm vụ “giám định pháp y thương tích” cho Phòng Kỹ thuật hình sự thuộc Công an tỉnh, thành phố.

Cũng theo ông Tùng, một số ý kiến khác trong Ủy ban đề nghị giữ như quy định của Luật Giám định tư pháp hiện hành, tức là việc giám định pháp y thương tích chỉ do các tổ chức giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y thuộc ngành Y tế thực hiện. Phòng Kỹ thuật hình sự thuộc Công an tỉnh, thành phố chỉ thực hiện giám định kỹ thuật hình sự và pháp y tử thi.

Ý kiến này cho rằng lĩnh vực giám định thương tích liên quan đến sức khỏe, tính mạng con người, là lĩnh vực khoa học và thuộc chuyên môn sâu của ngành Y tế, do đó, cần có nhân lực, thiết bị chuyên sâu, kinh nghiệm bác sĩ chuyên môn phải trải qua nhiều năm khám bệnh trên nhiều bệnh nhân để so sánh và đúc kết... mới có thể kết luận các nội dung liên quan chính xác.

Hơn nữa, quy định này phù hợp với chủ trương “một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính”, tránh trùng lặp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa hai lực lượng pháp y y tế và công an, tránh lãng phí nhân lực và cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật sẵn có.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga chia sẻ băn khoăn khi cơ quan công an vừa là cơ quan trưng cầu giám định, vừa điều tra, vừa làm giám định thương tích. Theo bà, quy định này cần phải xem xét, đánh giá kỹ lưỡng.

Bà Nga phân tích, hiện việc giám định thương tích chỉ do các tổ chức giám định ngành y tế thực hiện. Phòng Kỹ thuật hình sự thuộc Công an tỉnh, thành phố chỉ thực hiện giám định kỹ thuật hình sự và pháp y tử thi. Tuy nhiên, với quy định như dự thảo, việc giám định thương tích sẽ có 2 hệ thống.

Nghiêng về phương án bổ sung nhiệm vụ “giám định pháp y thương tích” cho Phòng Kỹ thuật hình sự thuộc Công an tỉnh, thành phố, song Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị làm rõ hơn căn cứ quy định này để tăng tính thuyết phục.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới cho biết giám định thương tích là nội dung rất vướng trong công tác điều tra tội Cố ý gây thương tích. Ông kể 20 năm trước, khi làm trong công tác điều tra thì thấy rất vướng khi đưa qua giám định của y tế làm, vì làm rất lâu.

Việc này lâu do lực lượng y tế phải phối hợp và "hỏi ngược" trở lại với Phòng kỹ thuật hình sự của công an hoặc hỏi lại cơ quan điều tra về cơ cấu hình thành dấu vết.

Đề xuất bổ sung thẩm quyền giám định thương tích cho Phòng Kỹ thuật hình sự thuộc Công an tỉnh, thành phố thực hiện giám định pháp y thương tích, theo ông Tới, nhằm tháo gỡ vướng mắc trên thực tế.

Giải trình thêm nội dung này, Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh chia sẻ băn khoăn của các đại biểu về việc “một việc có nên giao hai cơ quan cùng làm hay không?”.

Thực tế, theo ông Ninh, giám định pháp y tử thi hiện nay vẫn do cả công an và y tế cùng làm.

Bộ trưởng Tư pháp cũng nhấn mạnh thực tế vừa qua, công an cũng đã đầu tư và triển khai Đề án đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp, trong đó đầu tư cả về cơ sở vật chất, phương tiện và chế độ chính sách, nên đội ngũ của công an hoàn toàn có thể đảm đương việc giám định thương tích.

Theo ông Ninh, quan điểm này đã được Chính phủ và cả Bộ Y tế đồng ý. Nhưng tiếp thu ý kiến của các đại biểu, cơ quan chủ trì soạn thảo luật sẽ cung cấp thêm dữ liệu, số liệu để tăng tính thuyết phục cho quy định này.