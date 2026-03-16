Chủ tịch Quốc hội: “Không có đơn vị nào trên cả nước phải bầu cử lại”

Thông tin này được Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đưa ra khi phát biểu tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội, chiều 16/3. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh cả nước vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết cuộc bầu cử bước đầu đã thành công tốt đẹp, với nhiều kết quả tích cực. Theo đó, tỷ lệ cử tri đi bầu trên cả nước đạt khoảng 99,69%, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Hồng Phong).

Đáng chú ý, theo Chủ tịch Quốc hội, không có đơn vị bầu cử nào trên cả nước phải tổ chức bầu lại, điều này cho thấy công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Hiện nay, các địa phương đang tiếp tục tổng hợp, rà soát kỹ lưỡng kết quả bầu cử để báo cáo về Hội đồng Bầu cử quốc gia. Dự kiến sáng 22/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ họp rà soát lần cuối và công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội cũng như kết quả bầu cử tại các địa phương.

Trên cơ sở đó, các cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành lập danh sách những người trúng cử, thực hiện các thủ tục theo quy định. Nếu không phát sinh khiếu nại, tố cáo liên quan đến kết quả bầu cử, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND theo quy định của pháp luật.

Về Dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và việc cập nhật, bổ sung Chương trình hành động của Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Quốc hội cần tiếp tục phát huy vai trò trung tâm trong việc kiến tạo và hoàn thiện thể chế phát triển.

Nhấn mạnh nhiệm vụ hoàn thiện thể chế phát triển phải được đặt ở vị trí trung tâm, coi pháp luật là động lực cho phát triển chứ không phải là rào cản, Chủ tịch Quốc hội quán triệt cần đổi mới tư duy lập pháp, chuyển từ quản lý sang kiến tạo phát triển, khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn và thiếu tính khả thi trong hệ thống pháp luật.

Đồng thời, theo Chủ tịch Quốc hội, cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch, ổn định, đáp ứng yêu cầu phát triển các lĩnh vực mới như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, tài sản số, công nghệ tài chính, kinh tế không gian thấp và không gian vũ trụ.

Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: Hồng Phong).

Mặt khác, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát và chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, nhất là các dự án hạ tầng chiến lược, các dự án năng lượng quy mô lớn và các mô hình phát triển mới như trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do thế hệ mới…

Đối với Đề án định hướng công tác lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI trình Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, chương trình xây dựng pháp luật toàn khóa dự kiến sẽ được thông qua tại kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI, sau đó tiếp tục hoàn thiện trong quá trình triển khai.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh đây là chương trình khung, trong quá trình thực hiện có thể tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Những vấn đề cấp thiết liên quan trực tiếp đến đời sống người dân và sự ổn định của xã hội cần được ưu tiên đưa vào chương trình lập pháp để xử lý kịp thời.