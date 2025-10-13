Chủ tịch Hà Nội: "Móc" hàng chục triệu tấn rác, 500ha đất phục vụ cộng đồng

Ngày 13/10, UBND TP Hà Nội và đơn vị liên quan tổ chức khánh thành Nhà máy điện rác Sóc Sơn.

Nhà máy điện rác Sóc Sơn khởi công từ tháng 8/2019, đến tháng 5/2022 nhà máy chính thức tiếp nhận những xe rác đầu tiên. Đến nay, nhà máy đã hoàn thành và đi vào sử dụng với công suất tiếp nhận 5.000 tấn ngày, phát điện 90MW/h.

Đây là nhà máy điện rác lớn nhất Đông Nam Á và lớn thứ 2 thế giới.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Nhà máy điện rác Sóc Sơn (Ảnh: Hoàng Sơn).

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết môi trường là vấn đề lớn và "nóng" nhất của thành phố hiện nay, nhiều năm qua lãnh đạo thành phố rất quan tâm đến vấn đề này. Thành phố có gần 10 triệu dân, rác thải, cung cấp điện, nước, xử lý nước thải... cũng là những vấn đề lo lắng của Hà Nội.

Ông Thanh cho hay việc khánh thành Nhà máy điện rác Sóc Sơn là một dấu mốc lịch sử trong hành trình phát triển thủ đô xanh - sạch - đẹp - văn minh.

Đây không chỉ là một dự án kinh tế - kỹ thuật quy mô, mà còn thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Hà Nội trong công tác bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, theo người đứng đầu chính quyền Hà Nội.

Hà Nội mỗi ngày phát sinh khoảng 7.600-8.000 tấn rác thải sinh hoạt. Nhiều năm qua, phần lớn lượng rác này được xử lý bằng hình thức chôn lấp, gây áp lực lớn lên môi trường, hạ tầng và đời sống người dân.

"Đây là bước ngoặt quan trọng trong công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt, hiện thực hóa mục tiêu biến rác thải thành tài nguyên, góp phần xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn ngay trên mảnh đất Hà Nội", ông Thanh nói.

Người đứng đầu chính quyền Hà Nội cho biết thành phố sẽ tiếp tục thực hiện các công việc liên quan để chấm dứt dần phương thức chôn lấp rác thải, thay thế bằng các công nghệ đốt rác phát điện, tái chế, tái sử dụng, kết hợp phân loại rác tại nguồn và phát triển hệ thống thu gom, xử lý đồng bộ, hiện đại.

Bãi rác Nam Sơn (Ảnh: Quân Đỗ).

Lãnh đạo Hà Nội cam kết đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực môi trường, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, xây dựng thành phố trở thành đô thị xanh, sạch, đáng sống và bền vững.

Ông Thanh đồng thời đề nghị nhà đầu tư sớm khởi công giai đoạn 2 mở rộng nhà máy với công suất 1.600 tấn/ngày đêm. Ông cũng yêu cầu các sở ngành hoàn thiện các thủ tục đầu tư, quy trình đấu thầu xây dựng nhà máy đốt rác thứ 2 để "móc" toàn bộ số rác cũ tại khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn (bãi rác Nam Sơn).

Người đứng đầu chính quyền Hà Nội cho biết số rác đã chôn tại bãi rác Nam Sơn hàng chục triệu tấn đang được chôn lấp, "chất cao như núi".

"Sau 5-7 năm chúng ta sẽ có khuôn viên 500ha làm công viên, khu sinh thái, thể thao để phục vụ cho cộng đồng, cho người dân", ông Thanh nói và nhấn mạnh quy trình nhà máy điện rác thứ 2 tại khu vực này đã xong, đề nghị các cơ quan liên quan thực hiện quy trình đấu thầu để triển khai ngay.