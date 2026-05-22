Chủ tịch cấp xã ở TPHCM được quyền bổ nhiệm cán bộ

UBND TPHCM vừa ban hành quy định phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố. Theo đó, các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND cấp xã sẽ được phân quyền chủ động đối với công tác nhân sự.

Theo phân cấp, các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND cấp xã quyết định tiếp nhận vào làm công chức đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Sở Nội vụ là cơ quan quyết định điều động công chức từ các cơ quan hành chính thuộc phạm vi thành phố quản lý đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị ngoài phạm vi hệ thống chính trị và tiếp nhận công chức ngược lại.

Các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND cấp xã được quyết định điều động công chức thuộc thẩm quyền quản lý và sử dụng trong các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc hệ thống chính trị và tiếp nhận ngược lại, trừ các trường hợp công chức thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch UBND TPHCM và Sở Nội vụ.

Sở Nội vụ cũng quyết định biệt phái công chức từ các sở, ban, ngành, UBND cấp xã sang các cơ quan, tổ chức, đơn vị ngoài phạm vi hệ thống chính trị và tiếp nhận ngược lại.

Các sở, ban, ngành thành phố và chủ tịch UBND cấp xã cũng được quyền quyết định biệt phái công chức thuộc thẩm quyền quản lý và sử dụng đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi hệ thống chính trị và tiếp nhận công chức biệt phái ngược lại, trừ các trường hợp công chức thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch UBND TPHCM và Sở Nội vụ.

Các sở, ban, ngành quyết định bổ nhiệm; bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; luân chuyển; từ chức, miễn nhiệm và tạm đình chỉ đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trong các cơ quan, tổ chức thuộc và trực thuộc sở, ban, ngành thành phố.

Các cơ quan cũng có quyền quyết định xử lý kỷ luật công chức giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc phạm vi quản lý và sử dụng.

Các sở, ban, ngành thành phố và chủ tịch UBND cấp xã quyết định kỷ luật công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, tổ chức thuộc, trực thuộc các sở, ban, ngành thành phố, UBND cấp xã.