Chủ nhân clip hơn 6 triệu view "tôn bay cắt đứt lìa cây dừa" lên tiếng

Ngày 10/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, anh T.T.D. (35 tuổi, trú thôn Thọ Lộc, xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk) thừa nhận, anh là người đã đăng tải clip "tôn bay đứt lìa cây dừa" do ảnh hưởng của bão số 13 lên trang mạng xã hội.

Theo anh D. vào sáng 8/11, sau khi bão tan, anh phát hiện vườn dừa của nhà hàng xóm bị gãy đổ sau bão, trong số này có một cây dừa bị cắt lìa, trên thân dừa có nhiều vết cắt hình gợn sóng. Qua kiểm tra, anh D. khẳng định 100% cây dừa đã bị mái tôn bay trong bão cắt đứt ngang thân.

Anh D. khẳng định cây dừa 100% bị mái tôn bay trong mưa bão cắt ngang (Ảnh: Uy Nguyễn).

Anh D. quay lại clip và đăng tải lên trang cá nhân của mình. Tính đến nay, clip ngắn của anh D. đã thu hút hơn 6,2 triệu lượt xem và hàng trăm ngàn bình luận liên quan.

"Mục đích của tôi đăng tải clip lên mạng không phải để "câu view, câu like" mà muốn cảnh báo bà con đừng ra ngoài khi mưa bão xảy ra, sẽ rất nguy hiểm khi mái tôn và các vật sắc nhọn có thể bay qua gây thương tích", anh D. nói.

Trước nhiều bình luận trái chiều trên mạng xã hội, anh D. cho rằng anh không muốn tranh cãi nhiều và cũng không thể trả lời tất cả bình luận do bản thân đang bận đi phụ giúp người dân trong vùng khắc phục hậu quả sau mưa bão.

Cả 2 phần đứt lìa của cây dừa đều có vết cắt hình lượn sóng (Ảnh: Uy Nguyễn).

Những ngày qua, cộng đồng mạng tranh cãi "nảy lửa" khi anh D. đăng tải clip cho rằng mái tôn bị gió hất văng trong cơn bão số 13 đã cắt đứt lìa cây dừa.

Một số người thừa nhận sức gió mạnh khủng khiếp của bão số 13, thổi mái tôn cắt đứt cả cây dừa, cho thấy sự nguy hiểm của mưa bão. Trái lại, không ít tài khoản mạng xã hội phản ứng rằng mái tôn dù có sắc đến đâu cũng không thể cắt đứt cả thân cây dừa.

Cộng đồng mạng vẫn tranh cãi thực hư vụ việc "tôn bay cắt đứt lìa cây dừa" (Ảnh: Trương Nguyễn).

Đến nay, cuộc tranh luận của cộng đồng mạng vẫn chưa có hồi kết, dù anh D. quay tiếp một clip để chỉ rõ những vết cắt có hình uốn lượn như hình sóng mái tôn ở cả 2 phần đứt lìa của cây dừa, vừa quay clip, anh D. vừa khẳng định đây không phải video cắt ghép như nhiều người đồn đoán.

Hay tin "tôn bay cắt đứt lìa cây dừa" nhiều người dân địa phương đã đến xem trực tiếp để có cái nhìn khách quan nhất và quay video ghi lại vụ việc hy hữu này.