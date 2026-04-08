Chủ garage ở TPHCM bị khách hành hung vì nhắc nợ trên mạng xã hội

Ngày 8/4, Công an xã Củ Chi (TPHCM) đang làm rõ vụ một người đàn ông hành hung chủ garage ô tô trên đường Hồ Văn Tắng.

Chia sẻ với phóng viên, anh T.T. (SN 1989, quê Đắk Lắk) xác nhận, anh là nạn nhân trong vụ việc. Anh T. hiện là chủ một cơ sở sửa chữa ô tô tại khu vực, người hành hung anh là ông V., khách từng đến sửa xe tải.

Theo trình bày, trước Tết, ông V. mang xe đến sửa chữa nhưng còn nợ hơn 4 triệu đồng. Sau nhiều lần liên hệ mà không nhận được phản hồi, ngày 2/4, anh T. đăng bài trong một hội nhóm tài xế trên mạng xã hội để nhắc thanh toán.

Người đàn ông lái xe tải chặn lối ra vào garage ô tô ở xã Củ Chi (Ảnh: Người dân cung cấp).

Khoảng 11h cùng ngày, ông V. tìm đến garage. Trong lúc hai bên xảy ra tranh cãi, người này đã cầm ghế nhựa đánh nhiều lần vào anh T.

Vụ việc khiến nạn nhân bị thương, chảy máu ở tay phải đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi để xử lý vết thương.

Theo anh T., chưa dừng lại ở đó, sau khi được công an địa phương mời lên làm việc, ông V. tiếp tục lái xe tải đến đậu chắn ngang trước cửa garage trong nhiều giờ, gây cản trở hoạt động kinh doanh.

“Người này dùng xe tải chặn lối ra vào, không cho phương tiện khác vào sửa chữa, đồng thời yêu cầu tôi gỡ bài đăng trên mạng xã hội, nếu không sẽ tiếp tục gây khó dễ”, anh T. cho hay.

Công an xã Củ Chi tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo đúng quy định pháp luật.