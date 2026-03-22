Công an tìm ra 2 tài xế đánh nhau chảy máu đầu ở TPHCM

Chiều 22/3, Đội CSGT Chợ Lớn thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) đã mời hai tài xế đánh nhau trên đường Hải Thượng Lãn Ông lên làm việc.

Tại trụ sở công an, 2 tài xế thừa nhận khoảng 10h ngày 21/3, trong lúc chạy xe trên đường Hải Thượng Lãn Ông, hai bên xảy ra mâu thuẫn vì không nhường đường cho nhau.

Đội CSGT Chợ Lớn làm việc với hai tài xế (Ảnh: Hà Nguyên).

Khi đến gần giao lộ Châu Văn Liêm - Hải Thượng Lãn Ông (phường Chợ Lớn), cả hai xuống xe, lời qua tiếng lại rồi lao vào đánh nhau. Vụ việc khiến tài xế lái ô tô giao hàng bị chảy máu đầu.

Đội CSGT Chợ Lớn đã chuyển hồ sơ, bàn giao cho Công an phường Chợ Lớn để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Trước đó, như Dân trí đưa tin, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh 2 tài xế ô tô đánh nhau trên đường Hải Thượng Lãn Ông (hướng từ chợ Kim Biên đi cầu Chà Và).

Hậu quả, tài xế giao hàng bị chảy máu đầu, giao thông khu vực bị ảnh hưởng. Phát hiện sự việc, một số người dân đã đến can ngăn, tài xế xe tải rời khỏi hiện trường sau đó.