Thanh niên bị người mặc áo xe công nghệ dùng hung khí tấn công ở TPHCM

Ngày 8/4, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người đàn ông dùng hung khí tấn công người khác khi đang di chuyển trên đường.

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 7/4, tại khu vực Công trường Mê Linh, phường Sài Gòn, TPHCM.

Nam thanh niên bị người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ dùng hung khí tấn công ở phường Sài Gòn (Ảnh: Cắt từ clip).

Hình ảnh từ clip cho thấy, nam thanh niên điều khiển xe máy lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng, theo hướng cầu Ba Son đi cầu Khánh Hội. Khi đến khu vực Công trường Mê Linh, người này xảy ra va chạm với một ô tô và ngã xuống đường.

Lúc này, một người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ điều khiển xe máy từ phía sau bất ngờ lao lên, dùng hung khí tấn công nam thanh niên. Nạn nhân dùng tay chống đỡ, sau đó người đàn ông nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Diễn biến vụ việc được camera hành trình của một phương tiện phía sau ghi lại.

Cơ quan chức năng đang xác minh, mời những người liên quan lên làm việc.