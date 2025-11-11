Chủ cây dừa nổi tiếng trong clip "tôn bay cắt đứt lìa cây" nói gì?

Ngày 11/11, ông Phạm Văn Bình (64 tuổi, trú thôn Lộc Thọ, xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk) - chủ nhân của cây dừa trong clip "tôn bay cắt đứt lìa cây dừa" - đã lên tiếng về cây dừa "nổi tiếng" của gia đình.

Ông Bình cho biết trong sáng cùng ngày, cơ quan chức năng xã Xuân Cảnh đã tới gia đình ông kiểm tra cây dừa đang gây xôn xao cộng đồng mạng.

Ông Bình khẳng định cây dừa của gia đình bị tôn bay trong bão cắt đứt lìa (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo ông Bình, khi bão Kalmaegi (bão số 13) quét qua đã thổi bay cả mái nhà ông, khiến ông cùng người thân phải chạy vào nhà vệ sinh trú ẩn.

"Sức gió thời điểm bão vào rất khủng khiếp, mái tôn bay loạn xạ. Khi gió lặng, tôi ra vườn kiểm tra thấy cây dừa bị cắt đứt đôi và trên thân cây còn sót lại mảnh tôn", ông Bình nói.

Người đàn ông khẳng định, vết cắt của cây dừa là do mái tôn gây ra và tấm tôn này bị gió thổi văng ra xa. Sau đó, ông Bình đã thu gom những tấm tôn vỡ, hư hỏng lại một góc.

"Vết cắt rất bén, có hình lượn sóng của tôn. Thông qua vụ việc, chúng tôi muốn nhắn nhủ bà con khi có mưa bão hãy ở yên trong nhà, ra đường sẽ rất nguy hiểm, khó lường", ông Bình chia sẻ.

Mái tôn của gia đình ông Bình cũng bị gió bão cuốn bay tơi tả (Ảnh: Uy Nguyễn).

Những ngày qua, nhiều người dân hiếu kỳ đã đến vườn của ông Bình để xem cây dừa bị tôn cắt ngang thân và quay lại clip.

Trước đó, anh T.T.D. (35 tuổi, hàng xóm của ông Bình) đã đăng tải clip "tôn bay đứt lìa cây dừa" do ảnh hưởng của bão số 13 lên trang Facebook cá nhân.

Clip ngắn của anh D. đã thu hút hơn 6,2 triệu lượt xem và hàng trăm nghìn bình luận liên quan, gây nên vụ việc tranh cãi "nảy lửa" trên mạng xã hội.

Nhiều người thừa nhận sức gió mạnh của bão số 13 có thể thổi mái tôn bay cắt đứt cả cây dừa, cho thấy sự nguy hiểm của mưa bão. Tuy nhiên không ít người cho rằng việc tôn bay cắt đứt cây dừa là vô lý.

Trên gốc dừa còn sót lại một mảnh kim loại (Ảnh: Uy Nguyễn).

Đến nay, cuộc tranh luận của cộng đồng mạng vẫn chưa có hồi kết, dù anh D. quay tiếp một clip để chỉ rõ những vết cắt có hình uốn lượn như hình sóng mái tôn trên thân cây dừa. Anh D. khẳng định đây không phải video cắt ghép như nhiều người đồn đoán. Anh đăng tải clip chỉ để cảnh báo bà con về sự nguy hiểm của mưa bão, không nhằm mục đích "câu view, câu like".

Hiện phía chính quyền xã Xuân Cảnh chưa có thông tin phản hồi chính thức về vụ việc này.