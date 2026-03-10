Chốt phương án tận dụng 2 linh vật ngựa của Đà Nẵng

Ngày 10/3, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành công văn thống nhất đề xuất tận dụng 2 mô hình linh vật “kim mã” để phục vụ trang trí công cộng sau khi kết thúc dự án trang trí hoa và điện chiếu sáng phục vụ Tết.

Theo phương án được ban hành, mô hình “kim mã hợp nhất” đang đặt trước cầu chữ T, đường Bạch Đằng (phường Hải Châu) sẽ được di dời về khu vực hồ nước cảnh quan đường Thành Điện Hải, trước Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng.

Mô hình “kim mã 4.0” tại sàn cảnh quan phía Nam cầu Rồng (Ảnh: Hoài Sơn).

Mô hình “kim mã 4.0” đang đặt tại sàn cảnh quan phía Nam đuôi cầu Rồng sẽ được bố trí tại khu vực sàn vỉa hè trước cầu chữ T.

Thời gian duy trì mô hình trang trí đến hết tháng 9, nhằm bảo đảm an toàn trước mùa mưa bão.

Đối với các mô hình linh vật quy mô nhỏ, UBND thành phố thống nhất cho phép các trường học trên địa bàn tiếp nhận và trang trí trong khuôn viên trường.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Xây dựng phối hợp các đơn vị liên quan, UBND cấp xã để tiếp nhận, quản lý, sử dụng tài sản công đúng mục đích.

Năm nay, thành phố Đà Nẵng quyết định đầu tư 14 vị trí trang trí hoa và điện chiếu sáng phục vụ Tết Bính Ngọ 2026 nằm tại các khu vực trung tâm, một số trục, tuyến đường chính.

Thành phố Đà Nẵng cũng giới thiệu đến người dân và du khách 2 linh vật ngựa do nghệ nhân Đinh Văn Tâm (trú tỉnh Quảng Trị) trực tiếp thiết kế, thi công. Trong dịp Tết, mô hình trang trí linh vật đã đón hàng nghìn lượt khách tham quan, check-in.