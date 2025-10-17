Chốt mức thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu, nhiên liệu bay trong 2026

Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn trong năm 2026 vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua tại phiên họp sáng 17/10.

Theo nghị quyết này, từ 1/1/2026 đến hết năm 2026, mức thuế bảo vệ môi trường với xăng (trừ etanol) 2.000 đồng/lít; dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn 1.000 đồng/lít.

Mức thuế bảo vệ môi trường áp dụng với mỡ nhờn là 1.000 đồng/kg; dầu hỏa 600 đồng/lít. Riêng mức thuế với nhiên liệu bay là 1.500 đồng/lít - tăng 500 đồng/lít so với mức đang áp dụng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn trong năm 2026 (Ảnh: Hồng Phong).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu từ ngày 1/1/2027 trở đi, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 579 ngày 26 /9/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường.

Trình bày tờ trình của Chính phủ về nội dung này trước đó, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đánh giá việc thực hiện chính sách giảm thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu bay thời gian qua đã đem lại hiệu ứng tích cực, giúp giảm chi phí nhiên liệu đầu vào cho ngành hàng không nói chung và doanh nghiệp vận tải hàng không nói riêng.

Việc giảm thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu bay, theo Chính phủ, cũng góp phần giúp các doanh nghiệp vận tải hàng không vượt qua khủng hoảng do dịch Covid-19 và suy thoái kinh tế.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi (Ảnh: Hồng Phong).

Nhưng bên cạnh việc hưởng lợi từ chính sách giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay, ngành hàng không còn được hưởng thêm một số chính sách hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí chung.

Thứ trưởng Chi cho biết ngành hàng không đang được hưởng chính sách giảm 2% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng; chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp...), gia hạn tiền thuê đất hay chính sách miễn giảm một số khoản phí, lệ phí.

Trong bối cảnh thị trường hàng không Việt Nam về cơ bản đã phục hồi, để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong ngành hàng không, đồng thời vẫn đảm bảo công bằng giữa các ngành vận tải khác như vận tải đường sắt, vận tải đường bộ, Chính phủ đề xuất quy định mức thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu bay là 1.500/lít - tăng 500 đồng/lít so với mức đang áp dụng.

Chính phủ cũng đề nghị mức giảm thuế bảo vệ môi trường của xăng, dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn.

Với dự kiến sản lượng tiêu thụ xăng, dầu, mỡ nhờn năm 2026 tương đương sản lượng dự kiến tiêu thụ năm 2025 và với mức thuế bảo vệ môi trường, Chính phủ dự kiến thu thuế bảo vệ môi trường giảm so với mức thuế thực hiện theo Nghị quyết số 579 khoảng 41.388 tỷ đồng và tổng thu ngân sách (bao gồm cả phần giảm thuế giá trị gia tăng) giảm khoảng 44.699 tỷ đồng.