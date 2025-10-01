Nữ sinh Đại học Ngoại ngữ mất tích: Sau 20 ngày, tung tích vẫn là ẩn số

Liên quan vụ nữ sinh Đại học Ngoại ngữ Bùi Bích Phương (22 tuổi, ở phường Đông Ngạc, Hà Nội) mất tích bí ẩn, trưa 1/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Phạm Thủy (mẹ chị Phương) cho biết tung tích của con gái vẫn là ẩn số sau 20 ngày mất tích (từ ngày 11/9).

Đối với thi thể nghi là của chị Phương được tìm thấy tại khu vực huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định (cũ) hôm 15/9, bà Thủy cho hay đến nay gia đình vẫn chưa nhận được kết quả giám định ADN từ cơ quan chức năng.

Mẹ của nữ sinh chia sẻ, gia đình đang rất lo lắng, sốt ruột và nghĩ tới nhiều tình huống xấu. Tuy nhiên, bà Thủy vẫn tin con gái mình không làm điều dại dột vì bà và gia đình rất yêu thương con gái.

Như đã đưa tin, chiều 11/9, chị Phương buồn chán vì mâu thuẫn với bạn nên bà Thủy động viên con gái ra ngoài đi chơi cho khuây khỏa. Gần 15h cùng ngày, qua điện thoại, nữ sinh 22 tuổi báo với mẹ đang ở Lotte Mall Tây Hồ (phường Tây Hồ, Hà Nội).

Chị Bùi Bích Phương (Ảnh: T.P.).

Đến 17h, bà gọi cho con nhưng không thấy con bắt máy. Khoảng 3 tiếng sau, cảm thấy bất an, bà Thủy trình báo Công an phường Đông Ngạc.

Khoảng 22h ngày 12/9, người mẹ nhận được điện thoại từ một người dân ở khu vực đền Rừng (phường Bồ Đề, TP Hà Nội) báo tìm thấy giấy tờ tùy thân của chị Bùi Bích Phương ở gần mép sông Hồng. Sau khi đến lấy giấy tờ của con, bà Thủy tiếp tục trình báo Công an phường Đông Ngạc.

Đến trưa 14/9, bà Thủy quay lại khu vực trên thì bất ngờ phát hiện chiếc xe đạp điện của con gái.

Mẹ của nữ sinh cho biết có 2 người dân kể rằng chiếc xe đạp điện được 2 thanh niên dắt đến và bỏ lại vào khoảng 17h ngày 11/9 - thời điểm chị Phương mất liên lạc.

Theo bà, dữ liệu camera xác nhận chị Phương có xuất hiện tại khu vực quận Long Biên (cũ) nhưng hình ảnh của nữ sinh này cũng như 2 thanh niên trên không được tìm thấy ở bất kỳ camera nào quanh khu vực đền Rừng.

Ngày 15/9, mẹ của nữ sinh đến trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội trình báo lại.

Cùng ngày, bà Thủy nhận được cuộc gọi của một người dân ở khu vực huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định (cũ) về việc phát hiện một thi thể có nhận dạng giống với chị Phương.

"Họ bảo thi thể này không có giấy tờ tùy thân, quần áo và đặc điểm ở tai giống với con gái tôi", bà Thủy nói và thông tin do thi thể đang trong tình trạng phân hủy nên không thể nhận diện được khuôn mặt.