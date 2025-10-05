Chỉ huy trưởng quân sự lặn sâu 2m, mở cửa cứu thai phụ trong lũ

Ngày 5/10, lũ ở khu vực các xóm ngoài đê sông Lam, xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An (xã Châu Nhân cũ) đã rút, chỉ còn một số khu vực trũng thấp hơn đang bị ngập nhưng mực nước không đáng kể.

Sau gần một tuần ứng trực, hỗ trợ người dân nơi đây, lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự xã Lam Thành cũng được lệnh trở về với nhiệm vụ thường ngày.

Lực lượng quân sự xã Lam Thành sơ tán người dân các xóm ngoài đê sông Lam khi nước lũ dâng (Ảnh: M. Hùng).

Ông Trần Mạnh Hùng, dân quân tự vệ xã Lam Thành mặt sạm đi vì những ngày phơi mưa, phơi nắng, nói: “Xong việc dân rồi, giờ chúng tôi về lo việc nhà. Bão số 10 khiến hầu hết gia đình các anh em trong Ban Chỉ huy Quân sự xã và Trung đội dân quân xã bị thiệt hại, có gia đình bị tốc mái, hư hỏng”.

Cũng như các lực lượng khác, Ban Chỉ huy Quân sự xã Lam Thành tham gia công tác chống bão số 10 từ ngày 28/9. Họ có mặt ở những nơi xung yếu nhất để cùng nhân dân chống bão, bảo vệ tài sản, các công trình... trên địa bàn.

Từ chiều 29/9, lũ trên sông Lam dâng nhanh. Đến sáng 30/9, toàn bộ khu vực ngoài đê sông Lam, thuộc địa bàn xã Châu Nhân và Hưng Lợi cũ chìm trong biển nước. Những “chiến sĩ sao vuông” được huy động ứng cứu, sơ tán người dân.

Ông Lê Ngọc Lâm, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Lam Thành, lặn xuống độ sâu hơn 2m để mở cửa cứu thai phụ (Ảnh: Hoàng Lam).

Trong suốt sáng 30/9, lực lượng quân sự xã với 3 chiếc thuyền máy, đã len lỏi vào từng ngõ, từng nhà để di dời những trường hợp đau yếu, người già, trẻ nhỏ lên đê. Những trường hợp này được chính quyền địa phương bố trí đến nơi sơ tán đảm bảo an toàn.

Hơn 13h cùng ngày, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sơ tán hơn 100 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, họ tạm nghỉ để ăn cơm.

Suất cơm hộp nguội ngắt vừa mở ra, ông Lê Ngọc Lâm, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã nhận được điện thoại từ lãnh đạo địa phương "Một thai phụ ở xóm Châu Nhân 8 bị đau bụng, cần hỗ trợ gấp".

Sáng cùng ngày, khi cậu con trai trượt chân rơi xuống nước, người mẹ đang mang thai ở tháng thứ 7 lao theo cứu con, bị ngã. Đến trưa thai phụ có triệu chứng đau bụng quằn quại nhưng lúc này nước lũ đã dâng cao, không thể ra khỏi nhà.

Không kịp ăn cơm, ông Lâm cùng các anh Nguyễn Như Phú, Lâm Nguyên Hoàng và Nguyễn Thanh Tuệ lao ra thuyền, chạy thẳng đến khu vực xóm Châu Nhân 8.

Lực lượng quân sự xã Lam Thành sử dụng ca nô vượt lũ, sơ tán người dân đến nơi an toàn (Ảnh: M. Hùng).

“Thời điểm chúng tôi có mặt, nước lũ đã dâng cao 2m, nhà chị này cửa khóa từ bên trong, không thể vào được. Thai phụ cũng không thể trèo lên mái nhà để ra thuyền cứu hộ. Tôi quyết định lặn xuống, mở chốt cửa để thuyền vào trong đưa thai phụ ra ngoài”, ông Lê Ngọc Lâm thông tin.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng dân quân, thai phụ sau đó đã được đưa đến cơ sở y tế để kiểm tra, chăm sóc sức khỏe.

Hoàn thành công tác cứu hộ, cứu nạn, các "chiến sĩ sao vuông" tiếp tục với nhiệm vụ vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm hay chở các đoàn thiện nguyện vượt lũ hỗ trợ nhân dân đang gặp khó khăn.

Lực lượng quân sự xã Lam Thành được hình thành trên cơ sở sáp nhập Ban Chỉ huy Quân sự và trung đội dân quân tự vệ các xã Châu Nhân, Hưng Nghĩa, Hưng Thành và Phúc Lợi của huyện Hưng Nguyên cũ với hơn 100 người.

Theo ông Lâm, mức phụ cấp ở một số vị trí các đơn vị dân quân thuộc Ban chỉ huy Quân sự xã rất thấp. Cụ thể, mức phụ cấp của thôn đội trưởng 1,8 triệu đồng/tháng, có những vị trí mức phụ cấp còn thấp hơn.

“Phụ cấp thấp, nhiều đồng chí gia đình cũng bị thiệt hại do cơn bão số 10 và trận lũ vừa qua gây ra, nhưng đều phát huy cao tinh thần vì nhân dân phục vụ, không ngại khó, hiểm nguy, sát cánh cùng chính quyền và các lực lượng khác bảo vệ sức khỏe, tính mạng và tài sản của nhân dân”, ông Lê Ngọc Lâm thông tin.