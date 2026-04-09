Chạy xe máy vào đường cấm, hàng chục tài xế ở TPHCM bị xử phạt

Ngày 9/4, Đội CSGT An Sương (Phòng CSGT PC08, Công an TPHCM) cho biết, đơn vị vừa tăng cường xử lý tình trạng xe máy đi vào đường cấm trên địa bàn.

Theo đó, từ đầu tháng 4 đến nay, lực lượng chức năng đã lập biên bản hơn 38 trường hợp người điều khiển mô tô vi phạm lỗi đi vào đường cấm trên các tuyến đường phụ trách như Lê Quang Đạo, Đỗ Mười… Với lỗi này, mỗi trường hợp bị xử phạt 2-3 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Đội CSGT An Sương lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế xe máy đi vào đường cấm trên địa bàn (Ảnh: Công an cung cấp).

Đại diện đơn vị cho biết, thời gian qua tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn cơ bản ổn định, không xảy ra ùn tắc kéo dài hay tình trạng tụ tập, đua xe trái phép. Tuy nhiên, tình hình tai nạn giao thông còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gia tăng.

Qua công tác điều tra, xử lý các vụ tai nạn, lực lượng chức năng nhận định nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ ý thức người tham gia giao thông. Trong đó, hành vi điều khiển xe mô tô đi vào đường cấm là một trong những nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng.

Nhiều tài xế xe máy đi vào đường cấm trên đường Lê Quang Đạo (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước thực trạng này, Đội CSGT An Sương xác định việc xử lý hành vi đi vào đường cấm là một trong những chuyên đề trọng tâm, nhằm góp phần kéo giảm tai nạn giao thông và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Song song với công tác xử lý, lực lượng chức năng cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm quy định, không lưu thông vào đường cấm hoặc làn đường dành riêng cho ô tô, đặc biệt tại các tuyến có biển báo cấm xe máy.

Thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là lỗi đi vào đường cấm, nhằm từng bước chuyển biến tình hình giao thông và kéo giảm tai nạn trên địa bàn.