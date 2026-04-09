CSGT TPHCM hướng dẫn lộ trình thay thế khi đóng nút giao đường Trường Chinh

Ngày 9/4, đại diện Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) cho biết, theo thông tin từ Sở Xây dựng, từ ngày 4/4, đơn vị này tổ chức đóng dải phân cách giữa trên đường Trường Chinh, đoạn qua giao lộ Trường Chinh - Phạm Văn Bạch (phường Tân Sơn) để thi công ga ngầm S10 của tuyến Metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương.

Theo PC08, đây là tuyến đường trọng điểm kết nối cửa ngõ Tây Bắc TPHCM nên lưu lượng phương tiện lớn. Việc điều chỉnh tổ chức giao thông có thể khiến tình hình trật tự giao thông khu vực trở nên phức tạp, gây áp lực lên các giao lộ trên tuyến Trường Chinh, đặc biệt tại các nút giao với đường Tây Thạnh, Phan Huy Ích, Cộng Hòa...

Cơ quan chức năng treo nhiều bảng thông báo trên các tuyến đường để nhắc nhở người dân (Ảnh: Hoàng Hướng).

Nhằm đảm bảo an toàn và giảm tải áp lực giao thông, PC08 khuyến cáo người dân nếu không thực sự cần thiết nên hạn chế di chuyển qua khu vực giao lộ Trường Chinh - Phạm Văn Bạch, đồng thời lựa chọn các lộ trình thay thế.

Hướng từ đường Trường Chinh (phường Đông Hưng Thuận) đi phường Sài Gòn:

Lộ trình 1: Trường Chinh - Nguyễn Văn Quá (hoặc Phan Huy Ích) - Quang Trung - Nguyễn Kiệm - Hoàng Minh Giám - Đào Duy Anh - Hồ Văn Huê - Hoàng Văn Thụ - Phan Đình Phùng - Hai Bà Trưng.

Lộ trình 2: Trường Chinh - Tây Thạnh - đường D9 (hoặc Nguyễn Hữu Tiến) - Chế Lan Viên - Nguyễn Hữu Tiến (hoặc Dương Đức Hiền, Nguyễn Hữu Dật) - Lê Trọng Tấn - Tân Kỳ Tân Quý - Trường Chinh - Cách Mạng Tháng Tám.

Lộ trình 3: Trường Chinh - Lê Đức Anh - đường M1 - đường CN1 - Lê Trọng Tấn - đường D2 - Tân Kỳ Tân Quý - Trường Chinh - Cách Mạng Tháng Tám - Hoàng Văn Thụ - Lê Bình - Hoàng Sa.

Cơ quan chức năng đóng nút giao Trường Chinh - Phạm Văn Bạch để thi công ga ngầm của tuyến Metro số 2 (Ảnh: Hoàng Hướng).

Hướng từ phường Sài Gòn đi đường Trường Chinh (phường Đông Hưng Thuận):

Lộ trình 1: Hai Bà Trưng - Phan Đình Phùng - Nguyễn Kiệm - Quang Trung - Nguyễn Văn Quá (hoặc Đỗ Mười) - Trường Chinh.

Lộ trình 2: Cách Mạng Tháng Tám - Trường Chinh - Nguyễn Hồng Đào (hoặc Trương Công Định) - Ba Vân - Lũy Bán Bích - Trương Vĩnh Ký - Gò Dầu - Tân Quý - đường D2 - Lê Trọng Tấn - đường CN1 - đường M1 - Tân Thới Nhất 8 (hoặc Lê Đức Anh) - Phan Văn Hớn - Trường Chinh.

Lộ trình 3: Cách Mạng Tháng Tám - Trường Chinh - Tân Kỳ Tân Quý - Lê Trọng Tấn - Lê Đức Anh - Trường Chinh (hoặc Phan Văn Hớn - Trường Chinh).

Việc đóng nút giao Trường Chinh - Phạm Văn Bạch, có thể gây áp lực lưu thông lên các tuyến đường lân cận (Ảnh: Hoàng Hướng).

PC08 khuyến cáo, người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực thi công cần giảm tốc độ, chấp hành hướng dẫn của lực lượng CSGT và hệ thống báo hiệu giao thông.

Tùy theo tình hình thực tế, PC08 sẽ điều chỉnh phương án phân luồng phù hợp nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Khi phát sinh tình huống phức tạp về trật tự, an toàn giao thông, người dân có thể liên hệ trực ban PC08 qua số điện thoại 0693.187.521 để được hỗ trợ kịp thời.