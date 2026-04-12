Nam sinh viên vừa thoát chết kể lúc mò mẫm rời căn nhà bốc cháy ở TPHCM

Thoát thân trong gang tấc giữa đám cháy nhà trọ ở TPHCM

Sau hơn nửa ngày phong tỏa một đoạn đường Nguyễn Thị Thơi, phường Tân Thới Hiệp (TPHCM), đến trưa 12/4, lực lượng chức năng gỡ phong tỏa hiện trường vụ cháy nhà khiến 2 người chết, 5 người bị thương.

Giữa trưa nắng gay gắt, nhiều người dân tại địa phương vẫn chưa hết bàng hoàng, ra đường đứng nhìn về phía căn nhà vừa xảy ra hỏa hoạn, cướp đi sinh mạng 2 người vào sáng cùng ngày.

Cột chăn làm dây để đu xuống

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Phúc (48 tuổi), ngụ cách hiện trường vụ cháy khoảng 50m, cho biết khoảng 3h sáng cùng ngày, khi đang ngủ, ông bất ngờ nghe thấy tiếng nhiều người hô hoán.

Ông Phúc mở cửa ra ngoài kiểm tra, phát hiện căn nhà cách nhà mình không xa bốc cháy ngùn ngụt. Người dân địa phương nháo nhào tìm cách cứu người khi nghe tiếng các nạn nhân la hét thất thanh từ phía sâu bên trong căn nhà.

“Lửa cháy rất lớn ở sâu phía bên trong căn nhà, kèm khói đen bốc lên ngùn ngụt. Mọi người muốn tìm cách cứu nhưng bất lực, không thể tiếp cận bên trong vì quá nguy hiểm. Đồng thời, khu vực bị cúp điện, tối om”, ông Phúc kể.

Theo người đàn ông, căn nhà cao 4 tầng, chủ nhà sử dụng một số phòng cho khách thuê ở trọ. Những người ở trọ này có một lối đi phụ bên hông căn nhà.

Khi lửa bùng lên mỗi lúc càng lớn hơn, từ hướng cửa phụ này có một nam thanh niên và một người phụ nữ chạy thoát ra ngoài. Nam thanh niên bị thương, chảy máu ở cánh tay và dùng áo quấn lại vết thương.

Trong khi đó, người phụ nữ chạy thoát ra ngoài thì ngồi đập tay xuống đất, la hét nhờ mọi người vào bên trong cứu chồng đang bị mắc kẹt. Chị hốt hoảng, không biết chồng mình đang ở đâu, tình trạng thế nào.

“Người phụ nữ cho biết, khi phát hiện cháy, căn nhà cũng bị cúp điện, tối om. Hai vợ chồng cùng nhau mở cửa phòng chạy ra ngoài. Tuy nhiên, vừa ra khỏi phòng thì cả hai bị lạc nhau. Chị này thoát ra được, còn người chồng thì mất phương hướng trong hiện trường vụ cháy”, ông Phúc kể.

Lực lượng chức năng phong tỏa để khám nghiệm hiện trường

Người đàn ông kể tiếp, sau khi hai người trên thoát ra từ cửa phụ, vợ chồng chủ nhà cũng vội mở cửa chính chạy ra ngoài. Lúc này, hai người con của chủ nhà ở tầng 1 vội cột hai tấm chăn lại với nhau tạo thành dây thừng và đu xuống. Tuy nhiên, chiếc chăn bị tụt, hai người con chủ nhà rơi xuống nhưng may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Là một trong những người có mặt sớm tại hiện trường, ông Phúc cho biết có 6 người thoát ra khỏi căn nhà trước khi cảnh sát điều xe cứu hỏa đến hiện trường dập lửa, cứu thêm các nạn nhân bị mắc kẹt bên trong.

Mò mẫm thoát chết trong đêm

Là người trực tiếp có mặt bên trong hiện trường, anh Thông (21 tuổi) vẫn chưa hết bàng hoàng, gương mặt và tay chân còn lấm lem bụi than sau khi thoát nạn.

Nam thanh niên cho biết đang là sinh viên một trường đại học tại TPHCM, thuê phòng ở trọ cùng 3 người bạn tại tầng 2 của căn nhà. Khoảng 3h, trong lúc đang ngủ, Thông nghe bạn hô hoán có cháy.

“Bạn tôi đập cửa gọi dậy, lúc đó điện đã bị cắt nên mọi thứ tối om, không nhìn thấy đường thoát. Tôi thấy lửa bùng lên từ tầng trệt, khói theo cầu thang bốc lên rất nhanh. Tôi chỉ kịp cầm điện thoại, lấy tay bịt miệng rồi chạy ra ngoài”, Thông kể.

Sau khi làm việc với cơ quan chức năng, nam sinh tranh thủ đi mua thêm một số vật dụng cá nhân cần thiết, rồi xin sang nhà bạn tá túc tạm thời, ổn định tinh thần sau vụ việc.

Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Lệ (45 tuổi, ngụ cách hiện trường khoảng 100m) cho biết, khi đám cháy bùng lên, mọi người phía bên ngoài nghe rất rõ tiếng kêu cứu của các nạn nhân. Tuy nhiên, con đường phụ dẫn vào lối lên các phòng chỉ rộng hơn 1m, vừa đủ một xe máy đi qua nên không ai dám mạo hiểm vào bên trong khi trời tối om và khói đen mù mịt.

Rất may, lực lượng cảnh sát đến kịp thời cứu các nạn nhân mắc kẹt. Nếu chậm hơn, số người tử vong có thể cao hơn. Sau khoảng 1 giờ xảy ra vụ cháy, các nạn nhân được đưa ra ngoài. “Tôi nghĩ, với những căn nhà kết hợp cho thuê, cơ quan chức năng nên kiểm tra, đảm bảo lối thoát nạn thứ hai để tránh xảy ra thương vong đáng tiếc khi hỏa hoạn”, bà Lệ chia sẻ.

Ông Danh (SN 1972, người dân địa phương) cho biết, khoảng gần 3h cùng ngày, khi đang ngủ, ông nghe tiếng xe cứu hỏa nên thức giấc. Chạy ra kiểm tra, ông thấy lực lượng chức năng đang khẩn trương dập lửa và giải cứu những người mắc kẹt.

“Căn nhà này cho thuê phòng trọ nhiều năm nay, có nhiều sinh viên sinh sống. Bên hông tầng trệt có lối đi riêng dành cho người thuê trọ”, ông Danh nói.

Vị trí căn nhà trên đường Nguyễn Thị Thơi (phường Tân Thới Hiệp) xảy ra vụ cháy 2 người chết.