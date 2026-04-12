Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà khiến 2 người chết ở TPHCM

Thoát thân trong gang tấc giữa đám cháy nhà trọ ở TPHCM

Đến trưa 12/4, lực lượng chức năng phường Tân Thới Hiệp phối hợp với Công an TPHCM phong tỏa hiện trường, khám nghiệm vụ cháy xảy ra tại căn nhà trên đường Nguyễn Thị Thơi, làm 2 người tử vong, 5 nạn nhân bị thương.

Ghi nhận tại hiện trường, khu vực sân thượng phía sau căn nhà 4 tầng bị ám khói đen sau vụ cháy.

Căn nhà được xây dựng 4 tầng, trong đó nhiều phòng được chủ nhà cho thuê. Khu vực khách thuê có lối đi riêng qua cửa phụ bên hông căn nhà.

Người dân đã huy động thang để cứu một số người mắc kẹt khi vụ cháy xảy ra. Đến trưa cùng ngày, hiện trường vẫn được giữ nguyên, chiếc thang chưa được đưa xuống.

Lực lượng Viện kiểm sát tham gia công tác khám nghiệm hiện trường vào sáng cùng ngày xảy ra vụ cháy.

Sau khi vụ cháy xảy ra, cơ quan chức năng phong tỏa nghiêm hiện trường, không cho người không có nhiệm vụ vào khu vực bên trong.

Các cửa hàng kinh doanh trên đường Nguyễn Thị Thơi, gần hiện trường vụ cháy, tạm ngưng hoạt động để phục vụ công tác khám nghiệm.

Cơ quan chức năng căng dây phong tỏa trước mặt tiền căn nhà xảy ra hỏa hoạn.

Xe cứu hỏa được điều đến khống chế đám cháy tại căn nhà trên đường Nguyễn Thị Thơi vào khoảng 3h sáng cùng ngày.

Vị trí căn nhà xảy ra vụ cháy trên đường Nguyễn Thị Thơi, phường Tân Thới Hiệp, TPHCM (Đồ họa: An Huy).