Cháy tầng hầm khách sạn ở Nha Trang

Ngày 14/5, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ cháy tại tầng hầm một khách sạn ở phường Nha Trang.

Theo thông tin ban đầu, gần 2h cùng ngày, người dân phát hiện khói đen bốc lên từ khu vực tầng hầm khách sạn trên đường Hàn Thuyên nên hô hoán và báo cơ quan chức năng.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy triển khai công tác dập lửa tại đám cháy trên đường Hàn Thuyên (Ảnh: Phú Đại).

Thời điểm xảy ra vụ cháy, khách sạn có 5 khách lưu trú và 1 nhân viên lễ tân. Thấy cháy, 3 du khách cùng lễ tân đã tự thoát ra ngoài an toàn. Riêng 2 người còn lại do hoảng loạn nên chạy lên tầng thượng để tránh khói.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa đã điều động cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Sau khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng đã hướng dẫn, đưa 2 người mắc kẹt trên tầng thượng xuống nơi an toàn.

Sau một thời gian khống chế, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các khu vực lân cận.

Theo cơ quan chức năng, vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên một số tài sản tại tầng hầm bị hư hỏng.