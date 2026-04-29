Cháy nhà hàng ở Nha Trang, 5 người nước ngoài chui qua cửa sổ thoát nạn

Ngày 29/4, lãnh đạo phường Nha Trang xác nhận vụ cháy tại một nhà hàng trên đường Nguyễn Thiện Thuật thuộc địa phương này.

Trước đó, gần 7h cùng ngày, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa nhận tin báo của người dân về vụ hỏa hoạn nói trên.

Lực lượng chữa cháy phá cửa cuốn, tiếp cận hiện trường dập lửa tại nhà hàng trên đường Nguyễn Thiện Thuật (Ảnh: Anh Long).

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã điều 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Tại đây, cơ quan chức năng ghi nhận 5 người nước ngoài đã tự thoát ra ngoài an toàn qua cửa sổ trước khi lực lượng chữa cháy có mặt.

Do ngọn lửa bùng phát bên trong, bên ngoài bị cửa cuốn chắn kín, lực lượng chức năng đã sử dụng thiết bị chuyên dụng để phá cửa, tiếp cận và dập lửa. Gần 10 phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

5 người nước ngoài trèo qua cửa sổ thoát thân khi xảy ra cháy (Ảnh: Anh Long).

Theo lực lượng chức năng vụ việc không gây thiệt hại đáng kể về tài sản. Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do chập điện.