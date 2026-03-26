Khen thưởng người đàn ông giải cứu 2 nạn nhân khỏi căn nhà bị cháy

Ngày 26/3, ông Trần Xuân Tây, Chủ tịch UBND phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), đã trao giấy khen và tặng thưởng anh Đỗ Văn Thành Tài, thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở Tổ dân phố Phước Thọ 2, vì thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác cứu nạn, cứu hộ.

Theo UBND phường Nha Trang, đây là sự ghi nhận kịp thời nhằm tôn vinh nghĩa cử cao đẹp của ông Tài, đồng thời góp phần lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt và các hành động tích cực trong xã hội.

Ông Trần Xuân Tây, Chủ tịch UBND phường Nha Trang, trao giấy khen đến đến anh Tài (Ảnh: Xuân Tây).

Trước đó, gần 10h20 cùng ngày, khói và lửa bốc lên dữ dội từ tầng 3 của căn nhà 4 tầng trên đường Lê Thành Phương, phường Nha Trang. Phát hiện vụ việc, người dân hô hoán và báo cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.

Nghe tiếng tri hô, anh Đỗ Văn Thành Tài sống gần khu vực hiện trường, lập tức chạy đến. Lúc này, anh phát hiện trong nhà có 2 người lớn tuổi, trong đó người đàn ông 75 tuổi ở tầng 2 không thể tự di chuyển. Không chần chừ, anh Tài nhanh chóng lên tầng 2, lần lượt đưa 2 người lớn tuổi ra ngoài an toàn.

Hiện trường vụ cháy nhà tại đường Lê Thành Phương (Ảnh: Trung Thi).

Nhận tin báo, lực lượng chữa cháy đã điều động cán bộ, chiến sĩ đến dập lửa. Đến 10h40 cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Tuy nhiên, nhiều tài sản tại tầng 3 bị thiêu rụi, khu vực ban công ám khói đen.

Sau khi dập tắt hỏa hoạn, lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ để điều tra nguyên nhân vụ việc.