TPHCM công khai cá nhân, tổ chức vi phạm phòng cháy chữa cháy

Thành ủy TPHCM vừa ban hành chỉ thị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) trên địa bàn trong tình hình mới.

Theo Thành ủy TPHCM, những năm qua, hoạt động PCCC và CNCH đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhiều giải pháp, mô hình phòng ngừa cháy nổ, tai nạn, sự cố được triển khai đồng bộ, mang lại hiệu quả thiết thực.

Tuy nhiên, tình hình cháy nổ vẫn diễn biến phức tạp, khó lường. Nhiều vụ cháy xảy ra tại khu dân cư, nhà trọ, chung cư, cơ sở sản xuất, nhà hàng, quán karaoke… gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản.

Buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy tại tòa nhà ở trung tâm TPHCM (Ảnh: Hoàng Hướng).

Thành ủy TPHCM nhận định với mật độ dân cư cao, tốc độ đô thị hóa nhanh và sự phát triển kinh tế - xã hội đã tạo áp lực lớn đối với hạ tầng, nguồn lực và trang thiết bị phục vụ công tác PCCC và CNCH. Bên cạnh đó, một bộ phận tổ chức, cá nhân còn lơ là, chủ quan; kỹ năng thoát nạn, ứng phó sự cố còn hạn chế.

Một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến nhiệm vụ này, còn tư tưởng “khoán trắng” cho lực lượng công an. Quy hoạch hạ tầng, đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác PCCC và CNCH chưa tương xứng với yêu cầu đảm bảo an toàn trong giai đoạn phát triển mới.

Trước tình hình trên, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM yêu cầu mỗi cấp ủy, chính quyền, cơ quan, doanh nghiệp, hộ gia đình và người dân xác định phòng ngừa cháy nổ là trách nhiệm của chính mình. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo cần được triển khai đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan.

Việc chấp hành quy định pháp luật về PCCC và CNCH được xác định là tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức, cơ sở phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng trong phạm vi quản lý.

Đảng ủy UBND TPHCM được giao lãnh đạo UBND thành phố rà soát, bổ sung quy hoạch hạ tầng PCCC và CNCH đồng bộ với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các ngành, lĩnh vực và địa phương.

Thành ủy TPHCM cũng yêu cầu khắc phục tình trạng đối phó, hình thức trong chấp hành quy định pháp luật về PCCC và CNCH. Các hành vi vi phạm phải được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm theo quy định.

Đặc biệt, Thành ủy TPHCM yêu cầu công khai cá nhân, tổ chức vi phạm quy định PCCC và CNCH tại cộng đồng dân cư và trên phương tiện thông tin đại chúng. Địa phương kiên quyết không nghiệm thu, đưa vào sử dụng các công trình, cơ sở, trang thiết bị không đảm bảo điều kiện an toàn.

Những dự án, công trình đưa vào khai thác khi chưa đáp ứng tiêu chuẩn PCCC và CNCH gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị xử lý nghiêm. Người đứng đầu địa phương sẽ bị xem xét trách nhiệm nếu để cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao hoạt động khi chưa đảm bảo điều kiện an toàn.

Thành ủy TPHCM yêu cầu sớm xây dựng hệ thống dữ liệu và công cụ trí tuệ nhân tạo nhằm cảnh báo sớm nguy cơ cháy nổ, tai nạn, sự cố. Các cơ quan cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong thanh tra, kiểm tra và giám sát hoạt động PCCC và CNCH.

Công an TPHCM được giao khôi phục, mở rộng mạng lưới lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tại các địa bàn trọng điểm, đảm bảo tiếp cận hiện trường trong thời gian tối thiểu “5 phút vàng” kể từ khi nhận tin báo.