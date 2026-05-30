Cháy nổ dữ dội tại kho chứa xe điện du lịch

Vụ cháy lớn xảy ra lúc khoảng 15h ngày 30/5, tại kho chứa xe điện du lịch trên đường Lê Đức Thọ, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Cột khói đen bốc cao gần cả trăm mét, nhiều người dân ở khu vực xa hiện trường vẫn có thể nhìn thấy vụ cháy.

Hiện trường vụ cháy lớn tại kho chứa xe điện kèm tiếng nổ ở Quy Nhơn (Ảnh: Công Sơn).

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai đã huy động hơn chục xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

Các mũi chữa cháy được triển khai từ nhiều hướng, sử dụng vòi phun công suất lớn tập trung vào tâm đám cháy, ngăn lửa lan sang khu vực phòng gym và sân Pickleball liền kề.

Cảnh sát chữa cháy kịp thời khống chế vụ hỏa hoạn (Ảnh: Công Sơn).

Đến khoảng 15h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát, dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Theo người dân sống gần thời điểm đám cháy dữ dội, bên trong kho chứa xe điện liên tục phát ra tiếng nổ lớn kèm khói đen dày đặc. Sau khi đám cháy được khống chế, nhiều xe điện bị thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn trơ khung. Một phần kết cấu nhà kho cũng bị sập đổ.

Nhiều xe điện du lịch bị cháy trơ khung (Ảnh: Công Sơn).

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.