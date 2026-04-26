Cháy lớn tại Khu kinh tế Nhơn Hội, thiệt hại có thể lên tới nhiều tỷ đồng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h cùng ngày, xưởng sản xuất nhựa của Công ty TNHH tổng hợp Tân Đại Hưng (lô B6.04, Khu kinh tế Nhơn Hội - Khu A) bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng trên diện tích hàng nghìn m2, bùng phát mạnh do gặp vật liệu dễ cháy, thời tiết hanh khô và gió lớn. Người dân cách hiện trường khoảng 3km vẫn có thể quan sát khói từ đám cháy.

Hiện trường vụ cháy lớn thiêu rụi hàng nghìn m2 nhà xưởng tại Khu kinh tế Nhơn Hội (Ảnh: Công Sơn).

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, nhà máy không hoạt động. Lực lượng bảo vệ đã sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để khống chế nhưng bất thành. Lửa lan nhanh khiến mái tôn và khung sắt của nhà xưởng lần lượt đổ sập.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai đã huy động nhiều phương tiện, cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Do quy mô lớn, diễn biến phức tạp, lực lượng và phương tiện được huy động tối đa để dập lửa. Các mũi chữa cháy đồng loạt triển khai, sử dụng vòi rồng khống chế đám lửa, ngăn cháy lan sang khu vực lân cận.

Ngọn lửa cháy âm ỉ suốt nhiều giờ (Ảnh: Công Sơn).

Đến khoảng 7h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, không còn nguy cơ lan rộng. Vụ việc không gây thương vong về người nhưng nhiều tài sản bị hư hỏng. Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát, dập tắt đám cháy.

Công ty TNHH tổng hợp Tân Đại Hưng có diện tích hơn 42.000m2, tổng vốn đầu tư trên 146 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất đồ nội - ngoại thất, nhựa giả mây, cấu kiện kim loại và gia công cơ khí.

Doanh nghiệp đi vào hoạt động từ năm 2023, góp phần tạo việc làm và thúc đẩy xuất khẩu địa phương. Tuy nhiên, sau ảnh hưởng của bão Kalmaegi (bão số 13) tháng 11/2025, nhiều hạng mục nhà xưởng bị tàn phá nhưng đến nay chưa được khắc phục hoàn toàn.

Cảnh sát phun nước làm mát, không chế không cho ngọn lửa cháy lan (Ảnh: Công Sơn).

Khu kinh tế Nhơn Hội - Khu A rộng khoảng 630ha, nằm trên bán đảo Phương Mai, gồm hai phân khu chính là công nghiệp và đô thị, thu hút nhiều doanh nghiệp trong các lĩnh vực chế biến gỗ, bao bì và năng lượng tái tạo.

Nguyên nhân vụ cháy đang được Công an tỉnh Gia Lai điều tra, làm rõ. Thiệt hại cụ thể chưa được thống kê, song ước tính ban đầu có thể lên tới nhiều tỷ đồng.