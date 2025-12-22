Cháy garage sửa chữa ô tô, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Ngày 22/12, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại một garage sửa chữa ô tô trên địa bàn phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai, khiến nhiều phương tiện bị thiêu rụi.

Theo thông tin ban đầu từ Công an phường Hội Phú, khoảng 14h10 cùng ngày, người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát dữ dội tại garage sửa chữa ô tô Đ.D., nằm trên đường Nguyễn Bá Ngọc, phường Hội Phú. Ngay lập tức, vụ việc được trình báo cơ quan chức năng.

Garage ô tô bị cháy khiến nhiều phương tiện đang sửa chữa bị thiêu rụi (Ảnh: Chí Anh).

Nhận được tin báo, Công an phường Hội Phú đã nhanh chóng phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng 4 xe chữa cháy chuyên dụng đã được huy động khẩn trương đến hiện trường để dập lửa.

Garage xảy ra hỏa hoạn có diện tích khoảng 500m2. Tại thời điểm xảy ra cháy, bên trong garage có nhiều ô tô đang trong quá trình sửa chữa. Do garage chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa đã nhanh chóng lan rộng và bùng phát dữ dội.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường dập tắt đám cháy (Ảnh: Chí Anh).

Lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai các biện pháp dập lửa, đồng thời khoanh vùng để ngăn chặn đám cháy lan sang các khu dân cư lân cận.

Đến 15h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Vụ hỏa hoạn đã khiến một số ô tô đang sửa chữa tại garage bị thiêu rụi. Nguyên nhân và mức độ thiệt hại cụ thể từ vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.