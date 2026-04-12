Cháy dãy nhà trọ ở TPHCM, 2 người tử vong

Sáng 12/4, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy tại dãy nhà trọ trên đường Nguyễn Thị Thơi, phường Tân Thới Hiệp, TPHCM, làm 2 người chết, 5 người bị thương.

Cơ quan chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường (Ảnh: Hoàng Hà).

Khoảng 3h cùng ngày, phát hiện đám cháy, người dân xung quanh hô hoán dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, bao trùm dãy trọ khiến nhiều người mắc kẹt bên trong.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) đã điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa, ngăn cháy lan.

Trong quá trình tìm kiếm cứu nạn, cảnh sát phát hiện hai người tử vong ở trong một phòng trọ và 5 người bị thương được đưa vào bệnh viện điều trị.