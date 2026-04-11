Cháy căn nhà trên phố Bùi Xương Trạch, 7 xe máy, ô tô bị thiêu rụi

Khoảng 6h40 ngày 11/4, tại một căn nhà dùng để kinh doanh cao 1 tầng, diện tích khoảng 30m2, ở số 95 ngõ 1 Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, TP Hà Nội, xảy ra hỏa hoạn.

Căn nhà cháy lớn, bốc khói đen mù mịt (Ảnh: Hoàng Thành).

Sau khi nhận tin báo, cảnh sát điều 1 xe chỉ huy, 1 xe máy và 3 xe chữa cháy tới hiện trường tìm kiếm cứu nạn, khống chế vụ hỏa hoạn.

Theo cảnh sát, vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên đã có 6 chiếc xe máy, 1 ô tô chở hàng cũ, 1 tủ chứa thực phẩm đông lạnh và nhiều đồ dùng cũ bị lửa thiêu rụi, hư hỏng. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 50 triệu đồng.

Tại hiện trường thời điểm khi xảy ra cháy, cột khói đen kèm lửa bốc cao ngùn ngụt. Vụ cháy nằm trong ngõ nhỏ, khu đông dân cư khiến nhiều người lo lắng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.