Tháo dỡ "vườn địa đàng" The Peak nổi tiếng Phú Quốc

Ngày 30/5, Ban thực hiện cưỡng chế đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) phát đi thông báo về kế hoạch cưỡng chế, buộc khắc phục hậu quả đối với điểm du lịch xây dựng trái phép The Peak nằm trên núi Điện Tiên, thuộc phường Dương Đông, đặc khu Phú Quốc.

The Peak được xây từ giữa năm 2024 trên núi Điện Tiên, tại phần đất do ông L.T.Đ. (44 tuổi, trú TPHCM) sở hữu. Sau đó, ông Đ. cho ông T.V.L. thuê để xây dựng, kinh doanh du lịch.

Nơi này sau đó hình thành điểm du lịch được nhiều người biết đến với tên gọi là "vườn địa đàng". Thời gian qua mặc dù liên tục bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng The Peak vẫn liên tục mở cửa đón khách.

Chủ đầu tư đang bắt đầu cho người tháo dỡ phần cổng trước khi bị cưỡng chế (Ảnh: TD).

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Môi trường, đặc khu Phú Quốc, 2 chủ đầu tư là ông L.T.Đ. và ông T.V.L. đã có nhiều hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai và xây dựng từ lâu nhưng không tự nguyện chấp hành các quyết định xử phạt.

Đối với ông L.T.Đ., hồi cuối năm 2025, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc đã ban hành quyết định để cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Các sai phạm của ông này gồm: Chuyển mục đích sử dụng đất trái phép sang đất phi nông nghiệp, đất thương mại dịch vụ; tổ chức thi công xây dựng công trình không phép, không đúng quy hoạch; lấn chiếm đất công và đất rừng phòng hộ.

Mặc dù ông Đ. đã khởi kiện các quyết định xử phạt, song các bản án hành chính sơ thẩm và phúc thẩm đều đã bác bỏ yêu cầu của ông, giữ nguyên các quyết định xử lý của chính quyền.

Trước đó, The Peak vẫn mở cửa đón khách dù bị lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính (Ảnh: Hoàng Duật).

Tương tự, đối với ông T.V.L., Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc cũng đã ban hành quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính hồi cuối 2025. Ông L. đã tự ý chuyển hơn 5.146m² đất trồng cây lâu năm sang đất sản xuất kinh doanh, làm biến dạng địa hình, san lấp thay đổi độ dốc bề mặt của hơn 2.622m² đất nông nghiệp, xây dựng công trình không đúng quy hoạch và lấn chiếm đất công.

Bên cạnh yêu cầu phá dỡ công trình vi phạm và khôi phục hiện trạng đất, ông L. còn bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng.

Phòng Nông nghiệp và Môi trường đặc khu cho biết, Tổ Công tác đặc biệt của UBND tỉnh đã hoàn tất quá trình thẩm định hồ sơ, khẳng định các thủ tục cưỡng chế đối với ông Đ. và ông L. đều đảm bảo đúng trình tự pháp luật.

Dự kiến, lực lượng chức năng sẽ thực hiện các quyết định cưỡng chế dứt điểm trong tháng 6.