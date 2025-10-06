Vụ nổ gas ở Hải Phòng: Người phụ nữ kể bị bật khỏi xe, may mắn thoát chết

Một ngày sau khi thoát chết vụ nổ tại quán ăn "Thắng Ốc" cạnh sân vận động xã Tiên Lãng nghi do rò khí gas, chị Phạm Thị Phương Nhung (sống ở xã Tân Minh, TP Hải Phòng) vẫn bị đau nhức cơ thể và chưa hết nỗi ám ảnh.

Người phụ nữ kể phút thoát chết trong vụ nổ nghi rò rỉ khí gas ở Hải Phòng (Video: Trần Thành Công - Cẩm Tiên).

Đoạn video ghi lại cảnh chị cố gắng bỏ chạy giữa không gian mù mịt bụi và các mảnh vỡ được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Các ý kiến bình luận đều khen sự tỉnh táo và phản xạ nhanh của chị trong phút nguy hiểm cận kề.

Chị Nhung kể, khoảng 16h15 ngày 4/10, chị di chuyển bằng xe máy từ nhà đến trường cách đó vài ki-lô-mét để đón con.

Chị Nhung (áo xanh) cố gắng bỏ chạy trong hoảng loạn (Ảnh: Cắt từ clip).

Đến đoạn đường Phạm Ngọc Đa, gần sân vận động xã Tiên Lãng, bỗng nhiên nữ tài xế nghe âm thanh rất lớn vang lên, lập tức tai bị ù.

"Sau tiếng nổ, tôi cảm nhận áp lực rất mạnh đẩy cơ thể ra khỏi xe và ngã xuống đường. Không xác định được chuyện gì đang xảy ra, tôi cố gắng hết sức bỏ chạy theo phản xạ để thoát khỏi khu vực nguy hiểm", chị Nhung nhớ lại.

Chạy lên vỉa hè cách hiện trường khoảng 100m, trong tâm trạng hoảng loạn, chị vội vàng ngoái đầu nhìn lại. Trước căn nhà nơi xảy ra sự việc, đồ đạc ngổn ngang, kính vỡ tan tành, mái tôn nghiêng ngả. Nhiều người xung quanh đổ đến cứu các nạn nhân.

Ngồi nghỉ ngơi khoảng 20 phút, người phụ nữ mới ổn định lại tinh thần. Chị Nhung không thể tự đi xe máy về nhà, phải gọi chồng tới đón.

Theo người phụ nữ, khi xảy ra sự việc, may mắn chị có đội mũ bảo hiểm nên không bị chấn thương ở đầu sau cú ngã xuống đường.

Về tới nhà, mỗi khi nghĩ lại sự việc, chị chưa hết sợ hãi, liên tục giật mình tỉnh giấc mỗi khi chợp mắt. Tiếng nổ lớn vẫn còn vang vọng trong tâm trí.

"Mỗi khi xem lại đoạn video, tôi cảm thấy may mắn, không nghĩ có thể thoát chết trong gang tấc. Nếu tôi đi chậm một chút, áp lực sẽ tác động trực diện ngang thân xe, không biết chuyện gì sẽ xảy ra", chị Nhung bày tỏ.

Dù không bị thương tích nặng, cánh tay và chân bị sưng đau, chị Nhung cho rằng, có lẽ cả cuộc đời không bao giờ quên khoảnh khắc thoát chết đã trải qua.

Như Dân trí đã thông tin, lúc 16h20 ngày 4/10, tại quán ăn "Thắng ốc" ở ki ốt sân vận động xã Tiên Lãng do Bùi Đình Thắng (SN 1993, ở xã Tân Minh, Hải Phòng) làm chủ, xảy ra sự cố nghi do rò khí gas.

Hậu quả, anh Bùi Đình Thắng bị bỏng, quán ăn "Thắng ốc" và 2 quán trà sữa ăn vặt ở cạnh bị hư hại.

Thông tin ban đầu cho thấy vụ nổ không gây cháy lan. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.