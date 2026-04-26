Cầu xây xong phải rào lại cấm xe đi qua

Ngày 25/4, ông Nguyễn Việt Bằng, Chủ tịch UBND phường Phú Xuân (thành phố Huế), cho biết chính quyền địa phương đang phối hợp các đơn vị chức năng giải quyết vướng mắc về mặt bằng tại công trình cầu Vạn Xuân, xây dựng trên địa bàn.

Hạng mục cầu Vạn Xuân nằm trong gói thầu số 37, thuộc dự án chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - dự án thành phần Thừa Thiên Huế. Đến nay, cầu chính đã xây dựng xong nhưng đường dẫn phía phường Phú Xuân chưa hoàn thành do vướng mặt bằng, đầu tư phải đặt rào chắn ngăn phương tiện qua lại.

Cầu giao thông đường bộ thuộc dự án phát triển các đô thị xanh tại Huế làm xong nhưng chưa có đường dẫn (Ảnh: Cao Tiến).

Theo tìm hiểu của phóng viên, cầu Vạn Xuân bắc qua sông Kẻ Vạn nối đường Lê Duẩn (phường Phú Xuân) và Phạm Thị Liên (phường Kim Long) trước đây là cầu sắt cũ, nhỏ hẹp. Năm 2022, Ban quản lý dự án chương trình phát triển các đô thị loại II - dự án thành phần Thừa Thiên Huế triển khai gói thầu số 37 với nhiều hạng mục, trong đó có xây mới cầu Vạn Xuân.

Cầu Vạn Xuân mới được thiết kế bằng bê tông cốt thép, dài 40m, rộng 6,5m, tổng mức đầu tư hơn 10 tỷ đồng. Khi hoàn thành, công trình sẽ giúp mở rộng không gian đô thị, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Theo lãnh đạo đơn vị chủ đầu tư, công trình đã hoàn thành đường dẫn phía phường Kim Long và phần cầu từ cuối năm 2025. Riêng đường dẫn phía phường Phú Xuân còn vướng mặt bằng của 5 hộ dân thuộc diện phải di dời tái định cư và 3 tổ chức.

Dự án bị ách tắc vì chưa giải phóng xong mặt bằng (Ảnh: Cao Tiến).

Đại diện chủ đầu tư cho biết, năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ) đã có quyết định bố trí quỹ đất phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án chương trình phát triển các đô thị loại II. Các hộ dân bị thu hồi đất phục vụ đường gom và cầu Vạn Xuân được bố trí tái định cư tại khu quy hoạch Hương Sơ giai đoạn 3-4 (nay thuộc địa bàn phường Hương An).

Tuy nhiên, một số lô thuộc quỹ đất tái định cư tại phường Hương An chưa có giá đất để tính tiền sử dụng. Do vậy, đơn vị chịu trách nhiệm triển khai công tác giải phóng mặt bằng chưa thể xây dựng phương án đền bù, hỗ trợ, tái định cư để trình UBND phường Phú Xuân thẩm định, phê duyệt.

Ngày 24/3, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 thành phố Huế (đơn vị chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng) đã đối thoại với người dân liên quan đến dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Tại buổi đối thoại, 3 hộ dân đã thống nhất dự thảo phương án được đưa ra, 2 hộ không đồng ý. Theo phương án dự thảo, các hộ dân sẽ được bố trí tái định cư chỗ khác.

Đến ngày 10/4, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế có công văn đề xuất UBND thành phố sớm thống nhất chủ trương điều chuyển, bổ sung mục tiêu đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật tổ 6, khu vực 3, phường Kim Long để bố trí tái định cư cho các hộ dân.

Chủ tịch UBND phường Phú Xuân cho biết trong tuần tới sẽ tiếp tục đôn đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 thành phố Huế hoàn thành phương án để chính quyền địa phương có cơ sở xem xét, phê duyệt.