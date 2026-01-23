Khu đô thị xây dựng khi chưa giao đất thực địa: Chủ đầu tư lên tiếng

Liên quan vụ việc khu dân cư Tứ Hạ - Hương Văn (khu đô thị Regal Capital) tại phường Hương Trà, thành phố Huế được triển khai xây dựng khi chủ đầu tư chưa nộp đủ tiền sử dụng đất, đại diện Công ty cổ phần Regal Group (chủ đầu tư) cho biết đang rà soát, hoàn thiện thủ tục pháp lý theo đúng quy định.

Hiện nay, chủ đầu tư mới hoàn thành một phần nghĩa vụ tài chính của dự án. Số còn lại, doanh nghiệp cam kết hoàn tất toàn bộ trong tháng 2.

Dự án khu dân cư Tứ Hạ - Hương Văn xây dựng khi chủ đầu tư còn nợ tiền sử dụng đất, chưa được giao đất trên thực địa (Ảnh: Cao Tiến).

Liên quan các hoạt động xây dựng tại công trường, đại diện chủ đầu tư cho rằng đơn vị đang chuẩn bị mặt bằng cho khu vực tái định cư, nhằm sớm ổn định đời sống cho các hộ dân trong diện giải tỏa đền bù, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bàn giao mặt bằng toàn bộ dự án.

Phía chủ đầu tư thừa nhận việc triển khai một số hạng mục trong giai đoạn chuẩn bị có thể đã dẫn đến những cách hiểu chưa thống nhất trong dư luận. Chủ đầu tư tiếp thu các ý kiến của cơ quan chức năng và đã chủ động rà soát, điều chỉnh, tạm dừng các hoạt động thi công nhằm bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật.

Chủ đầu tư đang phối hợp các cơ quan quản lý nhà nước nhằm hoàn tất toàn bộ nghĩa vụ tài chính theo quy định để được giao đất thực địa, điều chỉnh tiến độ triển khai dự án phù hợp với các mốc pháp lý đã được phê duyệt.

Phối cảnh dự án khu đô thị Regal Capital tại Huế (Ảnh: Regal Group).

Trước đó, người dân địa phương phản ánh chủ đầu tư dự án khu dân cư Tứ Hạ - Hương Văn triển khai xây dựng các hạng mục khi chưa nộp đủ tiền sử dụng đất, chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giao đất trên thực địa.

Qua tìm hiểu, ngày 1/8/2025, UBND thành phố Huế đã ban hành quyết định về mức giá cụ thể để tính tiền sử dụng đất khi giao đất cho liên danh Công ty cổ phần tập đoàn Đất Xanh và Công ty cổ phần Regal Group đầu tư dự án khu dân cư Tứ Hạ - Hương Văn.

Tổng diện tích đất nhà nước giao cho chủ đầu tư để làm dự án là hơn 107.000m2, trong đó gần 51.000m2 có thu tiền sử dụng đất. Tính theo đơn giá thời điểm ban hành quyết định, số tiền nhà đầu tư phải nộp cho nhà nước là gần 244 tỷ đồng. Đến nay, nhà đầu tư mới nộp được khoảng 30 tỷ đồng trong tổng số tiền phải đóng.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế khẳng định, đến thời điểm này, đơn vị chưa nhận được văn bản xác nhận của cơ quan thuế về việc chủ đầu tư dự án khu dân cư Tứ Hạ - Hương Văn đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Do đó, cơ quan quản lý nhà nước chưa có cơ sở để bàn giao thực địa khu đất dự án cho chủ đầu tư, yêu cầu chủ đầu tư tạm dừng các hoạt động thi công xây dựng trên phạm vi dự án.