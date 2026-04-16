Cầu vượt điểm sạt lở trên đèo Mimosa ở Đà Lạt sắp thông xe

Ngày 16/4, đại diện Công ty Tiến Thành, đơn vị thi công Dự án cầu Xuân Hương, đèo Mimosa, quốc lộ 20, phường Xuân Hương - Đà Lạt, cho biết, đơn vị này đang hoàn tất các hạng mục xây dựng, thực hiện thủ tục để chuẩn bị thông xe.

Cầu Xuân Hương trên đèo Mimosa đang được đơn vị thi công hoàn tất các hạng mục còn lại (Ảnh: Hữu Phước).

Trong khi đó, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng thông tin, chủ đầu tư công trình đang phối hợp cùng đơn vị thi công hoàn thiện một số hạng mục nhỏ ở thành và 2 đầu cầu theo thiết kế. Dự kiến, công trình cầu Xuân Hương được thông xe trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

Dự án cầu Xuân Hương có chiều dài 133m, bề mặt cầu rộng 9m, được xây dựng tại vị trí sạt lở thuộc Km226+600-Km226+800, quốc lộ 20. Công trình được khởi công vào giữa tháng 12/2025 do Ban Quản lý dự án 85, Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư với tổng vốn hơn 33 tỷ đồng.

Đơn vị thi công hoàn tất các hạng mục ở thành cầu (Ảnh: Hữu Phước).

Trước đó, như Dân trí thông tin, những cơn mưa lớn kéo dài vào cuối tháng 11, đầu tháng 12/2025 khiến đèo Mimosa bị sụt lún, sạt lở nghiêm trọng. Mặt đường đèo Mimosa tại Km226 bị xé toạc, rơi xuống vực sâu khoảng 30m, tạo thành vết đứt gãy dài khoảng 100m.

Giao thông qua tuyến đường này bị chia cắt hoàn toàn, buộc lực lượng chức năng phải đưa ra phương án san gạt taluy dương, tạo lối đi tạm thời. Về lâu dài, cơ quan chức năng quyết định đầu tư Dự án cầu Xuân Hương, tuyến cầu vượt cạn qua điểm sạt lở.