Bộ Xây dựng yêu cầu kiểm định, đánh giá tổng thể cầu Long Biên

Tại văn bản gửi Cục Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), Bộ Xây dựng ghi nhận nỗ lực sửa chữa khẩn cấp, khắc phục sự cố tại nhịp 18 cầu Long Biên để đảm bảo giao thông.

Song Bộ Xây dựng cho rằng, cầu Long Biên đã được khai thác hơn 120 năm, nhiều kết cấu đã và đang xuống cấp, hư hỏng theo thời gian là khó tránh khỏi.

Bộ Xây dựng thống nhất việc tổ chức kiểm định kết cấu nhịp 18 cầu Long Biên sau khi hoàn thành phương án khắc phục sự cố, nhằm đánh giá đầy đủ trạng thái làm việc, khả năng chịu lực của kết cấu công trình, làm cơ sở cho công tác quản lý, khai thác và xem xét các giải pháp kỹ thuật tiếp theo (nếu cần thiết).

Bộ Xây dựng giao Cục ĐSVN chủ trì, phối hợp với VNR theo dõi, hướng dẫn, tổng hợp kết quả kiểm tra, kiểm định; kịp thời báo cáo, đề xuất Bộ Xây dựng xem xét, quyết định đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

"Trường hợp cần thiết sửa chữa đột xuất công trình phải đề xuất để Cục ĐSVN tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định chủ trương sửa chữa bằng nguồn vốn phù hợp", văn bản của Bộ Xây dựng nêu rõ.

Tàu hỏa qua cầu Long Biên (Ảnh: Tổng công ty đường sắt Việt Nam).

Trước đó, vào chiều 2/2, nhân viên Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải phát hiện hư hỏng tại nút dàn thép thuộc nhịp 18 cầu Long Biên.

Bản thép tiếp điểm bị đứt toàn bộ tiết diện, các thanh mạ thượng bị tách rời tại hai nút giàn thượng và hạ lưu, đe dọa trực tiếp đến an toàn công trình và an toàn giao thông.

Sau khi phát hiện hư hỏng, ngành đường sắt đã phải phong tỏa, không cho tàu qua cầu Long Biên để tập trung sửa chữa, khắc phục. Tất cả các chuyến tàu khách tuyến Hà Nội - Hải Phòng và tàu Hà Nội - Năm cửa ô phải thay đổi điểm đầu - cuối, tổ chức đón trả khách tại ga Gia Lâm thay vì ga Hà Nội như thường lệ.

Đến chiều 9/2, các đoàn tàu đã lưu thông qua cầu Long Biên bình thường.

Cầu Long Biên bắc qua sông Hồng, nằm trên tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng, được khởi công tháng 9/1898 và khánh thành năm 1902.

Công trình dài khoảng 1.700m, ban đầu gồm 19 nhịp dàn thép với đường sắt ở giữa và hai lối dành cho người đi bộ hai bên.

Mặc dù từng nhiều lần được sửa chữa, gia cố, tình trạng xuống cấp của kết cấu thép vẫn tiếp diễn trên toàn cầu, với hiện tượng rỉ sét, hao mòn tiết diện tại các thanh dàn và bản nút; không ít hư hỏng tiềm ẩn được đánh giá là khó dự đoán mức độ phát triển, buộc cầu phải khai thác trong điều kiện hạn chế về tải trọng và tốc độ.