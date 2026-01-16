Cậu bé bị mẹ "bế lên đồn" và pha dỗ trẻ đi học của Công an phường An Khê

Ngày 16/1, Công an phường An Khê, thành phố Đà Nẵng chia sẻ câu chuyện nhỏ nhưng đầy tính nhân văn về một cậu bé nhất quyết không chịu đến trường và khóc nhè khi mẹ chở đi học. Người mẹ quyết định chở con thẳng tới trụ sở Công an phường An Khê nhờ hỗ trợ.

Đón hai mẹ con tại trụ sở, các cán bộ công an phường bằng cách trò chuyện nhẹ nhàng, gần gũi, kết hợp "đòn tâm lý" vừa nghiêm túc vừa tình cảm, sau khoảng 20 phút đã khiến cậu bé ngoan ngoãn đồng ý để mẹ chở đến trường.

Theo Công an phường An Khê, lý do cậu bé không chịu đến trường không phải vì sợ hãi hay bị bạo lực học đường, mà đơn giản chỉ vì… buồn ngủ.

Cháu bé khóc nhè không chịu đi học được mẹ chở thẳng đến đồn công an phường nhờ hỗ trợ (Ảnh: Công an phường An Khê).

Câu chuyện trên đã nhận được sự hưởng ứng lớn của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến bày tỏ sự cảm phục trước cách xử lý tinh tế, mềm mỏng nhưng hiệu quả của lực lượng công an cơ sở và xem đây là minh chứng sinh động cho hình ảnh người công an gần dân, hiểu dân và vì dân.

“Thương lắm. Chú cứ sợ ở trường con bị các bạn đánh, chọc nên sợ đến trường, nhưng tìm hiểu ra thì không phải, do con buồn ngủ tí thôi”, một bình luận trên trang thông tin Công an phường An Khê.

Công an phường An Khê cũng có lời khuyên các bậc phụ huynh quan tâm đến giấc ngủ của con, để “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”. Nếu có dấu hiệu của việc con bị bạo lực học đường có thể nhắn tin công an phường phối hợp nhà trường giải quyết.

Câu chuyện được chia sẻ kèm theo dòng thơ quen thuộc: “Trẻ em như búp trên cành. Biết ăn, ngủ, biết học hành là ngoan”, khiến người đọc cảm thấy gần gũi, ấm áp với cách xử lý của công an phường.

Fanpage Công an phường An Khê cũng không quên căn dặn các bậc phụ huynh chú ý tình huống như trên chỉ giải quyết hiệu quả với trẻ em trên 6 tuổi, không phù hợp với trẻ nhỏ dưới 6 tuổi.

Cách xử lý của Công an phường An Khê cũng nhận được nhiều phản ứng tích cực và nhiều bình luận dí dỏm.

“Lên lớp kể với bạn sáng nay không chịu đi học “bị bế lên đồn” mà không ai tin”, nick-name Vinh Mun bình luận.

“Ước gì công an phường nào cũng tâm lý như các chú phường An Khê”, “Cám ơn mấy chú công an, lần sau nhờ mấy chú "trị" căng hơn giúp em”… là những bình luận dí dỏm và tích cực từ cộng đồng sau khi bài viết được đăng tải.