Cần cơ chế đột phá để đảm bảo tính chính danh cho chi bộ đặc thù trên biển

Đòn bẩy phát triển đảng viên trong ngư dân

Ngày 23/9/2024, ngư dân Lê Bá Tiến (SN 2003) chính thức đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau nhiều năm, Đảng bộ xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai cũ (nay là phường Tân Mai, Nghệ An) mới kết nạp được đảng viên là ngư dân.

Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng của ngư dân trẻ này, mà còn là sự kiện đặc biệt bởi Lê Bá Tiến cũng là người đầu tiên được kết nạp vào Đảng tại Chi bộ Hội nghề cá Quỳnh Lập (nay thuộc phường Tân Mai) sau tròn 3 năm triển khai thí điểm.

Ông Phan Văn Hải, Bí thư Chi bộ Hội nghề cá Quỳnh Lập (Ảnh: Hoàng Lam).

Sau ngư dân Lê Bá Tiến, vào năm 2024, có 2 ngư dân khác trên các đội tàu thuộc Chi bộ Hội nghề cá Quỳnh Lập đã được đứng vào hàng ngũ Đảng. Ông Phan Văn Hải, Bí thư Chi bộ Hội nghề cá Quỳnh Lập, cho biết chỉ tiêu kết nạp Đảng đã vượt nghị quyết nhiệm kỳ vừa qua, nâng tổng số đảng viên từ 15 khi thành lập vào năm 2021 lên 18 đảng viên.

Kết nạp 3 đảng viên trong 5 năm, đối với một chi bộ đặc thù là cả một cố gắng, nỗ lực với tinh thần trách nhiệm cao của chi ủy, của từng đảng viên. Điều này càng có ý nghĩa hơn khi điểm nghẽn về công tác xây dựng Đảng trong ngư dân đã được khơi thông.

Kết quả này cũng mang dấu ấn của Thị ủy Hoàng Mai cũ và Đảng bộ xã Quỳnh Lập trong triển khai nhiều giải pháp mang tính đột phá khi chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể đối với tổ chức Đảng trong hội nghề nghiệp không được nhà nước giao nhiệm vụ.

Là chi bộ đặc thù, không có tổ chức đoàn thể xã hội trực thuộc, bởi vậy, nguồn quần chúng để bồi dưỡng là vấn đề cần phải tính toán, cân nhắc. Lựa chọn ngư dân trên các tàu cá của đảng viên trong chi bộ vừa đảm bảo yêu cầu về theo dõi, bồi dưỡng nhân tố ưu tú, tích cực, vừa gắn với trách nhiệm của người đảng viên - chủ tàu, vừa không chồng chéo với các tổ chức khác như Hội nông dân hay chi bộ khu dân cư.

Chi bộ Hội nghề cá Quỳnh Lập tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện thí điểm (Ảnh: Thành Cường).

Theo ông Đàm Hữu Hồng, nguyên Phó Bí thư Thị ủy Hoàng Mai (cũ), Thị ủy xem xét lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng nào phù hợp để cử ngư dân trên các tàu cá của Chi bộ Hội nghề cá tham gia. Quá trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng của các quần chúng là ngư dân, Đảng bộ Thị xã cũng có cơ chế linh hoạt, tạo điều kiện tối đa. Nếu các quần chúng này không thể tham gia đầy đủ các buổi học sẽ được cung cấp tài liệu tự nghiên cứu và làm bài thu hoạch.

Để đảm bảo về chất lượng nội dung bồi dưỡng theo yêu cầu, chi ủy và các đảng viên là chủ tàu có trách nhiệm giải đáp, hướng dẫn cụ thể thêm cho quần chúng. Bằng cách này, bản lĩnh chính trị, mục tiêu, lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước... trong ngư dân không ngừng được bồi đắp, đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn để đứng vào hàng ngũ của Đảng.

“Quần chúng ngư dân nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình và quyết tâm đứng vào hàng ngũ của Đảng. Với họ, trở thành đảng viên không phải để làm ông này, bà nọ mà để tốt hơn, trách nhiệm hơn, cống hiến nhiều hơn...”, ông Hải nhận định.

Sau 5 năm thí điểm, Chi bộ Hội nghề cá Quỳnh Lập đã chứng minh hiệu quả hoạt động của mô hình, góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng và vận động ngư dân vươn khơi bám biển, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân, góp phần quan trọng bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Kết quả này bên cạnh nỗ lực tháo gỡ, sẵn sàng “vượt rào” với tinh thần xây dựng, phát triển, củng cố tổ chức cơ sở Đảng của Đảng bộ Thị xã Hoàng Mai (cũ), Đảng bộ xã Quỳnh Lập còn là quyết tâm và trách nhiệm của chính mỗi đảng viên - ngư dân.

Cần sự chính danh

Trong hội nghị sơ kết 2 năm thí điểm thành lập Chi bộ Hội nghề cá vào năm 2023, ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhận định việc thành lập chi bộ không chỉ khắc phục được khó khăn về điều kiện sinh hoạt của đảng viên, góp phần củng cố tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên mà còn phát huy được vai trò nòng cốt trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động khai thác, đánh bắt xa bờ và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu (bên phải) yêu cầu đánh giá sát đúng, tham mưu báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhân rộng mô hình chi bộ có tính chất tương đồng Chi bộ Hội nghề cá Quỳnh Lập (Ảnh: Thành Cường).

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Ban Thường vụ Thị ủy Hoàng Mai (cũ) đánh giá sát đúng, tham mưu báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhân rộng mô hình chi bộ có tính chất tương đồng như Chi bộ Hội nghề cá Quỳnh Lập.

Thực tiễn hoạt động của Chi bộ Hội nghề cá khẳng định đề án đã đi đúng hướng, phù hợp với thực tiễn, giải quyết được những khó khăn, vướng mắc trong sinh hoạt Đảng và phát triển Đảng trong ngư dân. Thế nhưng, cho đến thời điểm này, Chi bộ Hội nghề cá vẫn đang là mô hình thí điểm, chưa được nhân rộng. Vướng mắc lớn nhất là hiện nay vẫn chưa có quy định rõ ràng cho mô hình này.

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Quỳnh Lập sáp nhập với xã Quỳnh Lộc và phường Quỳnh Dị thành phường Tân Mai. Ông Đàm Hữu Hồng được phân công làm Bí thư Đảng ủy phường Tân Mai. Là người sát sao với chi bộ đặc thù này từ khi xây dựng đề án, thí điểm hoạt động, ông Hồng vẫn còn nhiều băn khoăn, trăn trở.

Theo ông Hồng, Chi bộ Hội nghề cá không phải là chi bộ nông thôn, do đó không có phụ cấp cho bí thư, phó bí thư chi bộ và chi ủy viên. Khi chính quyền 2 cấp đi vào vận hành, Đảng bộ phường đã nâng cấp các chi bộ cơ quan, trường học từ chi bộ trực thuộc đảng bộ xã (cũ) thành chi bộ cơ sở, như vậy, bí thư, phó bí thư, chi ủy viên được hưởng các chế độ chính sách theo quy định.

“Chúng tôi cũng có kế hoạch nâng cấp Chi bộ Hội nghề cá thành chi bộ cơ sở nhưng đang vướng quy định. Đảng bộ xã đang đề xuất Tỉnh ủy nâng cấp Chi bộ Hội nghề cá, đề xuất thành mô hình chính thức", ông Hồng cho hay.

Ông Cậy trăn trở về sự "chính danh" của Chi bộ Hội nghề cá sau 5 năm thí điểm hoạt động (Ảnh: Hoàng Lam).

Từ thực tiễn hoạt động của Chi bộ Hội nghề cá Quỳnh Lập và thực tiễn địa phương khi đảm trách chức vụ Chủ tịch UBND phường, Phó Bí thư Đảng ủy phường Quỳnh Mai trong mô hình chính quyền 2 cấp, ông Hồ Văn Cậy cũng cho rằng cần phải có quy định cụ thể để đảm bảo tính chính danh cho chi bộ đặc thù này.

Ông Cậy cho biết, trên địa bàn phường Quỳnh Mai có 254 tàu cá nhưng chỉ có 6 đảng viên trong tổng số 1.500 đảng viên/36 chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường. Thực tế này gây ra nhiều khó khăn về công tác xây dựng đảng và phát triển đảng viên trong ngư dân.

Từ hiệu quả hoạt động của Chi bộ Hội nghề cá Quỳnh Lập và yêu cầu về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng cho thấy việc nhân rộng mô hình chi bộ đảng của riêng ngư dân trên biển tại phường Quỳnh Mai và 7 xã/phường có biển còn lại trên địa bàn tỉnh Nghệ An là hết sức cần thiết.

Tàu cá cập cảng Quỳnh Lập sau thời gian đánh bắt xa bờ (Ảnh: Hoàng Lam).

“Tôi tin rằng, nếu vấn đề này được quy định cụ thể trong Điều lệ Đảng hoặc Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng thì không gì tốt bằng. Điều đó cũng thể hiện sự lãnh đạo của Đảng ở tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội”, ông Cậy chia sẻ.

Tin tưởng về các vướng mắc sẽ được tháo gỡ, đảm bảo tính chính danh của Chi bộ Hội nghề cá Quỳnh Lập, ông Cậy và Đảng bộ phường Quỳnh Mai đã chỉ đạo các chi bộ thôn theo dõi, lựa chọn các chủ tàu, thuyền viên có tinh thần trách nhiệm, giác ngộ cao về Đảng để bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng.

Đại diện Đảng bộ phường Quỳnh Mai cho biết, khi đủ điều kiện và lựa chọn được nhân tố có khả năng “đứng mũi chịu sào” địa phương sẽ sớm thành lập chi bộ hội nghề cá.