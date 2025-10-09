Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ dự Đại hội đầu tiên của Đảng bộ Chính phủ

Sáng 9/10, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình chủ trì họp báo thông báo về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần này sẽ tổng kết, đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2020-2025, kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội cũng sẽ thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện của Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cung cấp thông tin về Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I (Ảnh: Nguyễn Hoàng).

Với phương châm “Đoàn kết kỷ cương - Dân chủ đổi mới - Đột phá phát triển - Gần dân, sát dân”, Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I có sự tham dự của 453 đại biểu chính thức đại diện 209.240 đảng viên thuộc 2.211 tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ Chính phủ.

Đại hội Đảng bộ Chính phủ diễn ra trong 2 ngày (12-13/10) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đây là Đại hội đầu tiên của Đảng bộ Chính phủ nên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ quyết định mời các đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành 51 đảng bộ trực thuộc; thứ trưởng các bộ, phó thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chưa tham gia cấp ủy dự phiên chính thức Đại hội.

Về nhân sự đoàn đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết ngoài các đại biểu Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII sinh hoạt tại Đảng bộ Chính phủ là đại biểu đương nhiên, Bộ Chính trị chỉ định 70 đại biểu chính thức, 12 đại biểu dự khuyết của Đảng bộ Chính phủ dự Đại hội XIV của Đảng.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Chính phủ đã bám sát chủ trương, đường lối và triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả 3 đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 12 nhóm giải pháp chủ yếu, đạt được nhiều thành tựu rất đáng trân trọng.

Đảng ủy Chính phủ đã đoàn kết, bản lĩnh, lãnh đạo, chỉ đạo quyết tâm phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, dự kiến đạt và vượt 22/26 chỉ tiêu chủ yếu; đặc biệt là hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu về xã hội.

Đặc biệt, trong 2 năm (2024-2025), Đảng ủy Chính phủ đã thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiều quyết sách mang tính lịch sử của Đảng, Nhà nước. Cuộc cách mạng về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tiếp tục triển khai quyết liệt, được lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ từ nhận thức và cách làm, có nhiều đột phá; rà soát, loại bỏ sự chồng chéo, bất hợp lý, thiếu thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình chủ trì họp báo thông báo về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I (Ảnh: Nguyễn Hoàng).

Việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng ở các đơn vị thực hiện chủ trương về sắp xếp tổ chức bộ máy, chia tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển giao, tiếp nhận được thực hiện khẩn trương, kịp thời, hiệu quả.

Đi kèm với đó, Chính phủ đã đẩy mạnh cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền; giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài; đẩy nhanh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là đường bộ cao tốc, đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, thúc đẩy để sớm xây dựng nhà máy điện hạt nhân; phát triển kinh tế tư nhân…

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, toàn diện với quyết tâm chính trị cao.

Đại hội xác định mục tiêu tổng quát là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; kinh tế phát triển năng động, nhanh và bền vững; phấn đấu đến năm 2030, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, thuộc nhóm 30 nền kinh tế có quy mô GDP hàng đầu thế giới, vươn lên thứ 3 trong khối ASEAN.

Mục tiêu được Chính phủ đề ra là tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026-2030 đạt tốc độ cao; bảo đảm các cân đối lớn. Thể chế quản lý hiện đại, cạnh tranh, hiệu lực, hiệu quả; mạng lưới kết cấu hạ tầng cơ bản đồng bộ, hiện đại; nguồn nhân lực được phát triển toàn diện; trình độ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thuộc nhóm dẫn đầu trong các nước có thu nhập trung bình cao…

Cùng với đó, Đảng bộ Chính phủ khẳng định quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên….