Cán bộ xã ở Lào Cai bị CSGT xử phạt vì không có bằng nhưng vẫn lái xe

Chiều 2/5, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Đội 1 của đơn vị vừa lập biên bản xử phạt với tài xế H.X.C. (SN 1987, ở phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) do có hành vi điều khiển ô tô không có giấy phép lái xe (bằng lái).

Với vi phạm trên, anh C. sẽ bị phạt tiền từ 18 đến 20 triệu đồng. Đồng thời Cục CSGT sẽ gửi thông báo về Đảng ủy, UBND xã Bảo Hà để đề nghị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng.

Theo Cục CSGT, tài xế C. là cán bộ công chức đang công tác tại xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai. Anh C. có hành vi vi phạm nêu trên vào lúc 18h ngày 29/4 tại km237 cao tốc Nội Bài - Lào Cai (hướng Hà Nội đi Lào Cai).

Cục CSGT cho biết, trước đó vào ngày 27/2, anh H.X.C. đã bị Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai phát hiện và xử lý đối với hành vi điều khiển ô tô mà trong cơ thể có nồng độ cồn vượt quá 0,4mg/lít khí thở và bị tước giấy phép lái xe 23 tháng (đến tháng 1/2028 mới hết thời hạn tước giấy phép lái xe).