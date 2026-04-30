Nghỉ lễ 30/4, CSGT phạt hơn 2.100 tài xế vi phạm nồng độ cồn

Chiều 30/4, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, cùng ngày xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông trên toàn quốc, làm chết 18 người, bị thương 22 người. So với ngày lễ này năm ngoái, tai nạn đã giảm 33 vụ, giảm 18 người chết và 29 người bị thương.

Theo Cục CSGT, trong ngày 30/4, công an các địa phương đã phát hiện hơn 13.200 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Cảnh sát đã lập biên bản xử lý hơn 13.100 trường hợp vi phạm; tạm giữ 70 ô tô, hơn 2.400 xe máy, trừ điểm giấy phép lái xe hơn 1.900 trường hợp.

Nhà chức trách cho biết trong số hơn 13.100 trường hợp bị lập biên bản, có hơn 2.100 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn; vi phạm về tốc độ có hơn 3.200 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 77 trường hợp...

Ngoài ra, trong ngày 30/4, các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc của Cục CSGT đã phát hiện 433 trường hợp vi phạm, lập biên bản 115 trường hợp.