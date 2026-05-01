CSGT kịp thời ngăn người phụ nữ định nhảy cầu vì cãi nhau với chồng

Lúc 17h40 ngày 29/4, Thiếu tá Nguyễn Tùng Lâm, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Hà Nội), làm nhiệm vụ tại khu vực cầu Vĩnh Tuy (hướng từ Minh Khai đi Long Biên), tiếp nhận tin báo từ người dân về việc có một người phụ nữ định nhảy cầu tự vẫn.

Chị H. (áo tím) sau khi được CSGT giúp đỡ (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi nắm được thông tin, Thiếu tá Lâm đã báo cáo chỉ huy đơn vị, đồng thời nhanh chóng cùng người nhà nạn nhân tiếp cận vị trí của người phụ nữ để tiếp cận, động viên, giúp người này dần ổn định tâm lý, từ bỏ ý định tiêu cực và đồng ý về trụ sở Đội 4 để nghỉ ngơi.

Tại đây, người nhà của người phụ nữ cho biết, người phụ nữ tên H. (ở Hưng Yên). Do cãi nhau với chồng nên chị H. đã lấy xe máy đi từ Hưng Yên lên Hà Nội. Gia đình đã đi tìm chị nhiều nơi, khi tới khu vực cầu Vĩnh Tuy thì phát hiện chị đang đứng trên cầu Vĩnh Tuy, định quyên sinh.

Sau đó, người nhà chị H. đã nhờ CSGT hỗ trợ, ngăn chặn chị nhảy cầu.

Tại trụ sở CSGT, đại diện gia đình chị H. bày tỏ sự cảm kích, gửi thư cảm ơn tới cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 4 vì tinh thần trách nhiệm và hành động kịp thời, nhân văn.