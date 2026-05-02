"Dính cồn" gấp 2,5 lần mức kịch khung, tài xế bỏ xe máy không ký biên bản

Đêm 1/5, Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Hà Nội) lập tổ công tác làm nhiệm vụ xử lý vi phạm nồng độ cồn tại nút giao Nguyễn Trãi - Khương Trung (phường Khương Trung).

Khoảng 20h10, tổ công tác phát hiện ông Đ.V.T. (SN 1974, ở Hà Nội), điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 30Z2-11.xx, có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra. Tại chốt CSGT, người này không xuất trình được giấy phép lái xe và đăng ký phương tiện, ông T. cũng không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn với ông T. (Ảnh: Lê Huy).

Đáng chú ý, nam tài xế nêu trên còn mang theo một can rượu 10 lít để trên xe máy. Khi bị CSGT yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, ông T. liên tục né tránh. Phải mất 15 phút, ông T. mới chấp hành việc kiểm tra của CSGT. Kết quả đo cho thấy người này vi phạm nồng độ cồn ở mức 1,038 mg/lít khí thở, vượt gấp hơn 2,5 lần mức kịch khung về nồng độ cồn (0,4mg/lít khí thở).

Đáng chú ý, sau khi bị CSGT phát hiện vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung, ông T. không ký biên bản mà xách theo can rượu, bỏ lại phương tiện và gọi xe ôm rời đi.

Ông T. liên tục né tránh việc kiểm tra của CSGT (Ảnh: Lê Huy).

Đại diện tổ công tác cho biết, đối với hành vi không ký biên bản, bỏ phương tiện, ông T. sẽ bị lập biên bản xử phạt 9 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng và bị tạm giữ xe tới 7 ngày làm việc.

Phòng CSGT Hà Nội cho biết trong ngày 30/4, đơn vị này đã kiểm soát gần 8.200 phương tiện, qua đó đã phát hiện và xử lý 246 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tổng số tiền xử phạt ước tính hơn 1,5 tỷ đồng.

Ông T. không ký biên bản, bỏ lại xe máy rồi xách theo can rượu rời khỏi chốt CSGT (Ảnh: Lê Huy).

Trong thời gian tới, Phòng CSGT Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì lực lượng, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông.