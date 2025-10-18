Cán bộ sau khi từ chức, miễn nhiệm được bố trí công tác thế nào?

Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 377 về phân cấp quản lý cán bộ và quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ.

Quy trình xem xét cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm

Trong đó, Bộ Chính trị đề cập nhiều nội dung quan trọng liên quan việc cho thôi giữ chức, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ và việc bố trí công tác khác với cán bộ sau khi từ chức, cho thôi chức, miễn nhiệm.

Về quy trình xem xét cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, Bộ Chính trị nêu rõ khi có đủ căn cứ cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm trong thời gian 10 ngày làm việc thì cấp ủy, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ hoặc cơ quan tham mưu về công tác cán bộ có trách nhiệm trao đổi với cán bộ và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Hội nghị Trung ương 12 khóa XIII (Ảnh: Gia Hân).

Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm trong thời gian 10 ngày làm việc. Trường hợp cần thiết vì lý do khách quan có thể kéo dài nhưng không quá 15 ngày làm việc.

Phương án bố trí công tác sau khi cán bộ từ chức, miễn nhiệm

Liên quan phương án bố trí công tác với cán bộ sau khi cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, Bộ Chính trị quy định cán bộ sau khi cho thôi giữ chức vụ thì cấp có thẩm quyền căn cứ tình hình thực tế xem xét, bố trí chức vụ thấp hơn một cấp so với chức vụ đảm nhiệm trước đó, hoặc chức vụ phù hợp và không quan trọng hơn.

Sau ít nhất từ 12 tháng công tác ở vị trí, chức vụ mới, nếu cán bộ được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đồng thời bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện thì được cấp có thẩm quyền xem xét việc quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử chức danh tương đương với chức vụ đảm nhiệm khi cho thôi giữ chức vụ theo quy định.

Nếu cán bộ tự nguyện xin từ chức (trong một số trường hợp), cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí chức vụ thấp hơn một cấp so với chức vụ đảm nhiệm trước đó hoặc chức vụ phù hợp (trường hợp không còn số lượng chức vụ thấp hơn một cấp theo quy định).

Sau ít nhất từ 24 tháng công tác ở vị trí, chức vụ mới nếu khắc phục tốt các sai phạm, khuyết điểm, hạn chế, yếu kém, được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện thì được cấp có thẩm quyền xem xét quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử chức danh tương đương với chức vụ đảm nhiệm khi miễn nhiệm theo quy định.

Những trường hợp này áp dụng cho: Cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo và bị cấp có thẩm quyền đánh giá năng lực hạn chế, uy tín giảm sút, không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ được giao; cán bộ bị kỷ luật khiển trách 2 lần trở lên trong một nhiệm kỳ hoặc thời hạn bổ nhiệm; cán bộ có trên 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu; cán bộ có 2 năm liên tiếp bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ (liên quan đến thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao).

Đối với cán bộ sau khi từ chức, trường hợp còn thời gian công tác dưới 5 năm thì cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí làm công tác chuyên môn (không làm công tác lãnh đạo, quản lý).

Nếu cán bộ còn thời gian công tác từ 5 năm trở lên, cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí chức vụ thấp hơn một cấp so với chức vụ đảm nhiệm trước đó hoặc chức vụ phù hợp.

Sau ít nhất từ 24 tháng công tác ở vị trí, chức vụ mới, nếu cán bộ khắc phục tốt các vi phạm, khuyết điểm, hạn chế và được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, thì được cấp có thẩm quyền xem xét quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử chức danh tương đương với chức vụ đảm nhiệm khi từ chức.

Với cán bộ sau khi miễn nhiệm, cấp có thẩm quyền xem xét bố trí làm công tác chuyên môn (không làm công tác lãnh đạo, quản lý). Sau ít nhất từ 36 tháng công tác ở vị trí mới, nếu cán bộ khắc phục tốt các sai phạm, được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện thì được cấp có thẩm quyền xem xét quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử theo quy định.

Nếu cán bộ sau khi thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm mà có nguyện vọng nghỉ công tác, nghỉ hưu, Bộ Chính trị quy định sẽ được giải quyết chế độ, chính sách theo quy định hiện hành.